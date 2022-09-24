Gözlerindeki engel, başarılarına engel olmadı

Doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya gelen Ayşe ve Mehmet İnci çiftinin küçük oğulları olan Eymen İnce'nin (12) doktorları, Eymen'in özel bir gözlük ekiplerinin desteğin ile normal bir okulda ön sıralarda oturarak derslere katılabileceğini söyledi. Bunun üzerine baba Mehmet ve anne Ayşe İnce çocuklarının kaydını Meram ilçesinde bir okula kaydını yaptırdı. Sınıfta özel yapım bir gözlük ile derslere katılan Eymen İnce, evde çözdüğü testlerde ve okuduğu kitaplarda ise kitap okuma büyüteci kullanıyor.

İbrahim Yetkin

