Gözlük kullanan vatandaşlar dikkat! SGK'dan flaş gözlük kararı: Ödemeler tamamen değişti!













Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı açıklamada Genel Sağlık Sigortası kapsamında gözlüklerin cam ve çerçevelerine yüzde 39 ile 200 arasında değişiklik gösteren miktarda zam geldiğini bildirdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel sağlık sigortasına sahip vatandaşlara verdiği miktarda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) çerçevesinde artış meydana geldiğini açıkladı. Bilgin yaptığı açıklamada SUT çerçevesinde kemik içi implant için implant başına verilen 90 liranın 750 liraya çıktığını duyurdu. Kemik içi implant adına verilen miktarın, Terörle Mücadele Kanunu çerçevesinde aylık alan gaziler ile vazife ve harp malulleri, başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecedeki vazife ve harp malulleri ile terör olaylarında yaralananlar için 2 bin 500 liraya ulaştığını dile getiren Bilgin şu şekilde konuştu: "Vatandaşlarımızın ayakta tedavi kapsamında evlerinde kullandıkları tıbbi malzemeler ile gazilerimizin kullanımına özel ortez/protez tutarları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda; gözlük cam ve çerçeve için ödenen tutarlar ise yüzde 39 ile yüzde 200 arasında değişen oranlarda artırıldı." Çölyak hastaları için açıklamada bulunan Bilgin, bu hastalıkta ve protein metabolizması sorunlarında, vatandaşların yaptığı diyetler için aldıkları son derece önemli özel un ve mamuller adına verilen ödemelerde yüzde 100 oranında artış yapıldığını ilan etti.