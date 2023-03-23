YAŞAM
23 Mart 2023 - 13:00

Gözlük kullananlar dikkat! SGK yeni kararı açıkladı: Gözlük ya da gözlük camı bedellerinde dev artış!

Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni gözlük kararını açıkladı. Gözlük kullananlar için üzücü haberimizde gözlük cam ve çerçeve bedellerine dev artış gerçekleştirildi. İşte sigortalıların hoşuna gidecek haberin ayrıntıları...

YAŞAM
23 Mart 2023 - 13:00
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Gözlük kullananlar dikkat! SGK yeni kararı açıkladı: Gözlük ya da gözlük camı bedellerinde dev artış!
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Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni gözlük kararını açıkladı. Gözlük kullananlar için üzücü haberimizde gözlük cam ve çerçeve bedellerine dev artış gerçekleştirildi. İşte sigortalıların hoşuna gidecek haberin ayrıntıları...

CAM VE ÇERÇEVE BEDELLERİNDE ARTIŞ

gözlük

SGK tarafından yapılan ödemeler kapsamında, gözlük cam ve çerçeve bedellerinde artış yapıldı. Cam bedellerinin çoğunda yüzde 150, çerçeve bedellerinde de yüzde 160 artış sağlandı.

YENİ DÜZENLEMEDE DEĞİŞİM SÜRELERİ 2 YILA DÜŞÜRÜLDÜ



gözlük

Bu değişiklikle birlikte prizmatik camlar da geri ödeme kapsamına alındı ve değişim süresi 3 yıldan 2 yıla düşürüldü. Önceden, 3 yıldan önce değiştirilen gözlükler için destek sağlanmıyordu. Bu yeni uygulama ile birlikte daha fazla vatandaşın göz sağlığına destek sağlanması amaçlanıyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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