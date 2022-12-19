Göztepe-Altay maçında sahaya girerek dehşet saçan saldırgandan şikayetçi olunmadı...













Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe, evinde Altay'ı konuk etti. Tansiyonu yüksek maç tamamlanamadan tatil edildi. Maç sonrası tarihi cezaların havada uçuştuğu ve yaralıların ardından iki takım köşelerine çekildi ve bu utanç tablosunun cezaları çekilmeye başladı. Göztepeli bir taraftar, tribünde yaşanan gerginlik sonrası sahaya atlamış ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile saldırmıştı. Yaşanan saldırı sonrası Özenç, kafasından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaptığı hareket sonrası stadyumda gözaltına alınan saldırgan, mahkemeye çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırgan M.N.A., Ozan Evrim ve ailesini bir mektup yazarak pişmanlığını dile getirmiş ve oyuncuyla ailesinden özür dilemişti. Altay file bekçisi de şikayetini geri aldı ve olayların daha da büyümesine engel oldu.Göztepe ve Altay tribünde ve saha içinde yaşanan olaylar sonrasında rekor ceza almışlar ve iki takım da o maçtan hükmen mağlup sayılmıştı.