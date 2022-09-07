Göztepe’de Emir’e milli davet

Türkiye U19 Milli Takımı, 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da UEFA U19 Avrupa Şampiyona Eleme Turu maçları oynayacak. Maçlar öncesinde aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Aday kadroda Göztepe'nin stoperi Emir Ortakaya da yer aldı. Milli davet üzerine sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Göztepe Spor Kulübü, Emir Ortakaya'yı tebrik ederek milli forma altında başarılar diledi.