Göztepe ile Altay maçında korner direğiyle kaleci Ozan Evrim Özenç'e saldıran holigana tutuklama kararı!







KALECİYE ÇİRKİN SALDIRI











KORNER DİREĞİ SİLAH OLARAK KABUL EDİLDİ





İzmir derbisinde Altaylı kaleci Ozan Evrim'i kormer direğiyle darp eden adam, cinayete teşebbüsten tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet savcısı korner direğini bir silah olarak gördü. İzmir'de Göztepe ile Altay arasında oynanan maçta Altaylı kaleci Ozan Evrim Özenci'ye korner sopası ile saldıran Göztepeli M.N.A., sahaya daldığı için tutuklandı.Spor Toto 1. Ligin 15. haftasında oynanan Göztepe Altay derbisi, maç sırasında çıkan olaylardan dolayı yarım kaldı. Altay Tribünü'nden Göztepe Tribünü'ne doğru havai fişek atılırken, sahaya giren Göztepeli M.N.A., Altaylı kaleci Ozan Evrim Özenci'ye başka bir köşeden saldırdı. Yere yığılan kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşma hakemi Emre Kargın'ın isteği üzerine iki takım oyuncuları da soyunma odalarına geçti. Yaklaşık 30 dakika sonra müsabakanın durdurulduğu açıklandı.M.N.A. genç kaleciyi korner direği ile darp ederek yaralarken polis tarafından gözaltına alınan saldırganın emniyette başlatılan işlemlerden sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi. M.N.A.'nın ifadesinde sarhoş olduğunu savunduğu belirtilirken savcılığa verdiği ifasinde de "Sarhoştum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği bilgisine ulaşıldı. Zanlı, savcılık tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılar, zanlının olay sırasında kullandığı köşe direğini "silah" olarak kabul etti. Cumhuriyet savcılığında nöbetçi sulh hakimi huzurunda defalarca ifade veren M.N.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.