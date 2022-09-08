Göztepe, Marko Kvasina’yı açıklamaya hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika'nın KV Oostende takımında top koşturan Avusturyalı santrfor Marko Kvasina'ya teklif götürmüştü. İzmir temsilcisi, hem oyuncuyla aynı anda kulübüyle anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli olarak 300 bin Euro ödemesi beklenen Göztepe, 24 yaşındaki Avusturyalı golcüyü İzmir'e getirerek sözleşme imzalayacak. Kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında top koşturan Marko Kvasina, 192 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Salih Yılmazsoy