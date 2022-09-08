SPOR
08 Eylül 2022 - 13:25

Göztepe, Marko Kvasina'yı açıklamaya hazırlanıyor

Göztepe, Belçika'nın KV Oostende takımından 24 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

SPOR
08 Eylül 2022 - 13:25
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Göztepe, Marko Kvasina’yı açıklamaya hazırlanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin son gününde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika'nın KV Oostende takımında top koşturan Avusturyalı santrfor Marko Kvasina'ya teklif götürmüştü. İzmir temsilcisi, hem oyuncuyla aynı anda kulübüyle anlaşmaya vardı. Bonservis bedeli olarak 300 bin Euro ödemesi beklenen Göztepe, 24 yaşındaki Avusturyalı golcüyü İzmir'e getirerek sözleşme imzalayacak. Kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında top koşturan Marko Kvasina, 192 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

Salih Yılmazsoy

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Haber Editörü
Haber Editörü
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