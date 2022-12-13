SPOR
13 Aralık 2022 - 16:43

Göztepe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu! Fenerbahçe bonservisini almak istiyor

Dünya Kupası arası öncesi Spor Toto Süper Lig'i lider şekilde kapatan Fenerbahçe'de dış transferde olduğu kadar iç transferde de hareketlilik yaşanıyor.

SPOR
13 Aralık 2022 - 16:43
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Göztepe'ye İrfan Can Eğribayat piyangosu! Fenerbahçe bonservisini almak istiyor


Sezon başında Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'den satın alma opsiyonu ile kiralanan İrfan Can Eğribayat konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

Takıma katıldığı günden bu yana hem antrenmanlarda hem de oynadığı maçlarda göz dolduran genç file bekçisi takımda kalmayı garantiledi.



Birinci kaleci pozisyonunda bulunan Altay Bayındır'ın belinden sakatlanmasının ardından Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yla yapılan özel maçlarda şans bulan İrfan Can, yaptığı kurtarışlarla güven verdi. 

Göztepe irfan can ı fenere satacajk

Sezon sonunda sarı lacivertlilerin kadrosuna katacağı İrfan Can için Göztepe'ye piyango vurdu.

Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli belirlemişti.

Emir için Göztepe'den pazarlık!

Sezon başında Fenerbahçe'den Göztepe'ye satın alma opsiyonsuz kiralanan Emir Ortakaya için Fenerbahçe teknik heyetinin vereceği rapora göre bir yıl daha Göztepe'ye kiralanabileceği iddiaları ortaya atıldı. 18 yaşındaki stoper bu sezon Göztepe savunmasının vazgeçilmez ismi haline geldi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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