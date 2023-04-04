Gözü yükseklerde olana Pegasus'tan teklif var! KPSS'siz, tecrübesiz dev personel alımı başladı: Böyle ilan bir daha gelmez!

Pegasus, gücüne güç katmaya devam ederek hava yolu sektöründe yeni personellerle genişlemeye devam ediyor. Lise mezunu ve üstü, tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımları yapacak olan Pegasus, yüksek maaşlarla çalışacak adayları arıyor. Nisan ayında gerçekleştirilecek alımlar için yoğun başvuruların geldiği belirtiliyor.
Pegasus Hangi Pozisyonlarda Eleman Alacak?
Diğer Pozisyonlar için Aday Aranıyor
Teknik depo işçisi pozisyonu için en az lise mezunu, 2 yıllık tecrübesi ve b sınıfı ehliyeti olan adaylar aranmaktadır. Ofis destek elemanı pozisyonu için ise en az lise mezunu adaylar aranacaktır. Bu pozisyona engelli adaylar da başvuru yapabilirler. Ancak Türkiye İş Kurumuna engelli başvurusu yapmış olmaları gerekmektedir. Mcc teknisyeni pozisyonu için sivil havacılık yüksekokulu mezunu olan adaylar ve en az 5 yıllık tecrübeye sahip olanlar başvuruda bulunabilirler. Sivil havacılık elektrik ve elektronik mezunları ise mekanik teknisyen pozisyonu için başvurabilirler. Kontrol destek uzmanı pozisyonu için bölüm şartı aranmazken, ön lisans mezunu adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Teknisyen pozisyonu için ise MS Office programını kullanabilen, elektrik, elektronik, mekatronik otomasyon ve bilgisayar konularında bilgi sahibi olan tüm adayların başvuruları kabul edilecektir. Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir.