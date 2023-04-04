Gözü yükseklerde olana Pegasus'tan teklif var! KPSS'siz, tecrübesiz dev personel alımı başladı: Böyle ilan bir daha gelmez!







Pegasus Hangi Pozisyonlarda Eleman Alacak?





Diğer Pozisyonlar için Aday Aranıyor







Pegasus, gücüne güç katmaya devam ederek hava yolu sektöründe yeni personellerle genişlemeye devam ediyor. Lise mezunu ve üstü, tecrübeli ya da tecrübesiz personel alımları yapacak olan Pegasus, yüksek maaşlarla çalışacak adayları arıyor. Nisan ayında gerçekleştirilecek alımlar için yoğun başvuruların geldiği belirtiliyor.Havacılık sektörünün en güçlü şirketlerinden biri olan Pegasus, 8 farklı pozisyonda eleman alımı yapacağını açıkladı. Lise mezunu ve üstü, ön lisans ya da lisans mezunları başvurularını gerçekleştirebilecekler. Operasyon sorumlusu pozisyonu için en az ön lisans mezunu adaylar tercih edilecek ve Antalya'da çalışacaklar. Antalya'da yaşayan ve en az 4 yıl havalimanında çalışmış adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. İdari işler ve vize elemanı pozisyonu için ise İstanbul'da yaşayan, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu ve iyi derecede İngilizce bilen adaylar aranacaktır.Teknik depo işçisi pozisyonu için en az lise mezunu, 2 yıllık tecrübesi ve b sınıfı ehliyeti olan adaylar aranmaktadır. Ofis destek elemanı pozisyonu için ise en az lise mezunu adaylar aranacaktır. Bu pozisyona engelli adaylar da başvuru yapabilirler. Ancak Türkiye İş Kurumuna engelli başvurusu yapmış olmaları gerekmektedir. Mcc teknisyeni pozisyonu için sivil havacılık yüksekokulu mezunu olan adaylar ve en az 5 yıllık tecrübeye sahip olanlar başvuruda bulunabilirler. Sivil havacılık elektrik ve elektronik mezunları ise mekanik teknisyen pozisyonu için başvurabilirler. Kontrol destek uzmanı pozisyonu için bölüm şartı aranmazken, ön lisans mezunu adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir. Teknisyen pozisyonu için ise MS Office programını kullanabilen, elektrik, elektronik, mekatronik otomasyon ve bilgisayar konularında bilgi sahibi olan tüm adayların başvuruları kabul edilecektir. Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir.