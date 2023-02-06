Gözü yükseklerde olana THY'de iş imkanı: Dev personel alımı başlatıldı!

Türk Hava Yollarına personel alım işlemleri hız kesmeden sürüyor. 2023 yılı Ocak ayı başlangıcıyla güncel ilanlar paylaşılmaya başlandı. THY bugüne kadar kadrosuna birçok personel ve kabin memuru ekledi. 2023 yılının başlangıcıyla beraber güncel ilanlar da paylaşıldı. THY personel alımlarında kimler başvuruda bulunabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? Hangi pozisyonlar için alımlar olacak? gibi tüm aranan bilgileri sizler için derledik...
THY PERSONEL ALIMLARI AÇILDI
Türk Hava Yolları geçtiğimiz ger gün gelişmeye hız kesmeden devam etmekte. Kadrosuna her zaman yeni adaylar katmakta olan Türk Hava Yolu şirketi Dünya çapında zirvede kalmaya devam eden şirketler arasında. Bu başarının sebebini bünyesinde mevcut personellerine borçlu Türk Hava Yolları tekrardan bünyesinde bulunan eksiklikleri gidermek adına güncel ilanlar paylaştı.
Ocak ayı itibariyle yayımlanmış personel alımları doğrultusunda alımlar Pilot pozisyonunda gerçekleştirilecek ve yıl sonuna kadar çeşitli alanlar için personel alımları devam edecek. Mevcut ilanlar için başvurular başlatılmış olup dijital bir şekilde başvurular sağlanacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk Hava Yolları personel ilanları en az lise mezunu adaylar arasından yapılacak. Bunun dışında genel olarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, adli sicil kaydının ya da arşivinin olmaması, erkekler için askerliğin tamamlanmış olması ya da askerlikle ilgili olunmaması şartları aranacak.
PİLOT ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Türk Hava Yolları pilot adaylarında sağlık şartı, yabancı dil şartı ve uçuş şartı arayacak. Başvuruda bulunulmuş uçak türünde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olma, simülatör hariç uçuş saatinin tamamlanmış olması, başvuruda bulunulan uçak türünde geçerli ve güncel tip yetkilerine sahip olma ve farklı özel nitelikler arayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ve mavi karta sahip olma 01.01.1972 tarihinden sonra dünyaya gelmiş olma En az lise mezunu olma (Yurtdışı mezunu adayların denklik belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor) Uçuş kusuru ya da uçuş disiplinsizliği sebebiyle herhangi bir yazılı cezanın bulunmaması Adli sicil ya da arşiv kaydının bulunmaması Askerlik hizmeti tamamlanmış, muaf ya da 2 sene tecil edilebilecek şekilde olma Ortaklığın göstermiş olacağı yeri ana üs olarak belirleyip orada ikamette bulunma Daha önce THY A.O. ya da farklı kuruluşlardaki görevlerden disiplinsizlik sebebiyle ayrılmamış olma Daha önce THY A.O. ve THY A.O.'nun iştirak şirketlerinden fesihle beraber ayrılmamış olma şartları aranacaktır.
KABİN MEMURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
En çok araştırılmakta olan kadrodan kabin memurluğu alımları için başvuran adaylardan "30 yaşını doldurmama, en az lise mezunu olma, ileri derecede İngilizce biliyor olma, 160 cm'den kısa ve 180 cm'den uzun boylu olmama, fiziki görünüşün düzgün olması, THY sağlık şartlarını karşılıyor olması" şartları aranacaktır.
2022 YILINDA KABİN MEMURU ALIMLARI NASIL YAPILDI?
Türk Hava Yolları paylaşmış olduğu ilanlarla 2022 yılı kabin memuru alımlarını tamamladı. İlk kabin memuru alımları yalnızca bayan adaylar arasından yapılmıştı. Fakat Eylül ayında yayımlanmış ilanla beraber Türk Hava Yolları kadrosuna 1000 kişilik yeni kadroyla birlikte hem bay hem de bayan adaylardan başvuru kabul etti. Bu doğrultuda THY 2022 yılı içinde ağırlıklı kadın adaylar olması ile 2000 kabin memuru almış oldu.
2023 YILINDA 3800 KABİN MEMURU VE PİLOT ALIMI OLACAK!
Türk Hava Yolları 2023 senesi doğrultusunda yapmış olduğu açıklamayla beraber bünyesinde bulunan eksikliği gidermek adına 3800 personel alımında bulunacağını duyurdu. Bu konuda ilgili haberlere göre THY 2023 senesi 2600 kabin memuru ve 1200 pilot alımında bulunacak. İlanların detayları paylaşılmaya başlandı. Aşağıdaki bağlantı ile ilan detayları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
İlan detayları
İlan detayları
10 OCAK 2023 GÜNCEL PERSONEL ALIM LİSTESİ
Adaylar büyük bir heyecanla ilan beklemekteyken, THY yeni ilanları paylaştı.
ALANINA ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
II. Pilot Dar Gövde Koşulları: ATPL(A) sahibi olma (SHGM/EASA/FAA/ICAO) A320 ve B737 uçak türlerinden bir tanesinde geçerli tip yetkisine sahip olma İşe başlama aşamasına gelmiş adaylar için Türk uçuş lisansına sahip olma II. Pilot Geniş Gövde - Kaptan Pilot Geniş Gövde - Kaptan Pilot Dar Gövde Koşulları: ATPL(A) sahibi olma (SHGM/EASA/FAA/ICAO) B777/787, A330/350 türlerinden bir tanesinde geçerli tip yetkisine sahip olma Yukarıda belirtilen türlerden birinde geçerli tür yetkisine sahip olmayan adaylar için aşağıda belirtilen uçak türlerinde geçerli tür yetkisine sahip olma 27 ton üzerindeki, THY bünyesin bulunmayan uçak türleri dahil en az 2000 saat, THY bünyesinde bulunan uçak türleri dahil en az 1500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olma THY bünyesinde mevcut olmayan uçak türlerinde (Kabul edilen II.pilot geniş gövde uçak türülistesi) en az 1000 saat, THY bünyesinde bulunan (A330/350 – B777/787) uçak türlerinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak (simülatör ve line check saati hariç)
BAŞVURULAR NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Türk Hava Yolları başvuruları yalnızca dijital ortamlarda yapılacak. Bu konuyla ilgili ilanlara TIKLAYINIZ
bağlantısıyla ulaşım sağlayabilir ve özgeçmişinizle beraber başvuruda bulunabilirsiniz.