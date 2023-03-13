Gözü yükseklerde olana THY'den iş fırsatı! KPSS yok, yüksek maaş var: İşte THY personel alımı şartları

THY EN AZ LİSE MEZUNU PERSONEL ALACAK!













PEKİ KRİTERLER NE?

ARANAN TEKNİK ÖZELLİKLER

THY İŞE ALIM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Türk Hava Yolları kendi bünyesinde çalıştırmak üzere personel alımı yapacak.Simülatör Uçuş Öğretmeni alımı konusunda ilan veren THY ilanda alınacak kişilerde aranan kriterleri de sıraladı. Türk Hava yollarına girmek isteyen milyonlarca insana şans kapısı aralandı... THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, işe alım duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı. THY A.O. filosunda bulunan A320/A330/B737/B777 uçak tiplerinden birinde öğretmen pilot yetkisinde SFI adayları ilana göre başvuru yapabilecek.İşe alım ilanında belirtildiği üzere TC vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan olan 01.03.1988 tarihinden önce, 01.03.1953 tarihinden sonra doğan eğitim olarak en az lise mezunu olan kişilerle,•Uçuş kusuru veya disiplinsizlik sebebiyle herhangi bir yazılı cezası bulunmayan, adli sicil kaydı temiz askerlik görevini tamamlamış ve mümkünse muaf olan kişiler, Ortaklığın göstereceği yeri ana üs şeklinde kabul edip, ikamet etmek, Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak, Daha önce THY A.O. ve THY A.O‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak, Lisansı SHGM tarafından onaylı olan uçuş ekipleri için SHT-1DY Dil Yeterliliği Talimatına göre minimum Seviye 5, lisansı diğer ülke otoritelerince onaylı uçuş ekipleri için ICAO dil yeterliliği çerçevesinde Level 5 İngilizce yeterliliğine sahip olmak ve THY A.O tarafından düzenlenecek havacılık İngilizcesi sınavında başarılı olmak•Geçerli SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak (SHGM/EASA) •İhtiyaç duyulan uçak tipinde minimum 2 yıl TRI ve 100 saat Simülatör eğitimine sahip olmak •Lisans geçerlilik süresi üzerinden en fazla 1 yıl geçen SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahip olmak •Resmi Sağlık Kurulu Raporu; Devlet, Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinden alınacak “Heyet Raporu” •Özel Hastane Raporu; Alınacak raporda İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Göz, Nöroloji veya Psikiyatri uzman hekimlerinin bulunması şartı aranır. •Sağlık kurul raporu ile istenilen asgari gereklilikler; Akciğer grafisi, İşitme testi, Görme alanı testi, Renkli görme muayenesi, EKG, Solunum fonksiyon testi, Tahliller (Hemogram, Açlık kan şekeri, Üre, Kreatinin, Kolesterol, Trigliserit, İdrar tahlili, HDL, LDL, ALT, AST)Başvuru yapan adayların ilan kriyerlerine uygun olup olmadığına online olarak bakılacak. Ön aşamayı geçen adaylar ise evrak kontrol, havacılık İngilizcesi sınavı, CRM, simülatör, mülakat ve sağlık kontrolü süreçlerine katılım göstermesi zorunlu tutulacaktır.