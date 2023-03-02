Gözü yükseklerde olanlara THY kapılarını açtı! THY çok sayıda kabin memuru alımı yapacak: İşte şartlar













Türk Hava Yolları, kabin memuru pozisyonu için personel alımı yapacak! İş başvurusunda bulunacak adaylar için belirli şartlar aranmaktadır. Türkiye’nin en popüler ve tanınmış firmalarından biri olan Türk Hava Yolları’nda çalışmak isteyenler, başvuru koşullarını araştırmaktadırlar. Şirket, sadece gerekli şartları sağlayan adayların başvurularının geçerli olacağını duyurdu. Eğer siz de Türk Hava Yolları’nda kabin memuru olarak çalışmak istiyorsanız, hızlı davranmanız gerekiyor. İşte Türk Hava Yolları kabin memuru alımı için aranan şartlar...Kahramanmaraş'taki 7,7 şiddetindeki deprem sonrasında Türk Hava Yolları, bölge halkına destek olmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmeye devam ediyor. Bölgeden ücretsiz uçuşlar düzenleyen şirket, şimdi de depremden etkilenen aileler için iş imkanı sağlıyor. THY, 1000 aileden birine iş vereceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından 2600 kabin memuru alımı başvuruları gündeme geldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2003'te bin 579 olan kabin memuru sayımız, 2022 itibarıyla 12 bin 841'e yükseldi. 2023 yılında ise bin 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Neredeyse 2003'teki ölçeğimize yaklaştık" açıklamasında bulundu. Başvuruların nasıl yapılacağı henüz netleşmese de, adayların belirlenmesinde öncelikli olarak belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Türk Hava Yolları'nın 2600 kabin memuru alımı açıklamasının ardından, yaşanan doğal afet nedeniyle başvuru sürecinde bir durgunluk yaşandı. Ancak, henüz başvuru sürecinin başlamadığı belirtiliyor. Türk Hava Yolları bünyesinde kabin memuru olarak çalışmak isteyen adaylar, bu alım için net bir açıklamanın yapılmamasından dolayı bekleyişlerini sürdürüyor. Adaylar, resmi bir açıklama geldiğinde başvurularını yapabilecekler. Henüz bir açıklama yapılmış değil...