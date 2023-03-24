Gözünü bu modelden alamayanlara müjde! Renault Taliant kısa süreliğine bu fiyattan satılacak: Bayilere akın akın talep var







RENAULT ARAÇ KAMPANYASI







Son dönemlerde sıfır araç almak insanlar için hayal olmaya başladı. Ancak Renault markası güzel bir duyuru yaptı! Araç sahibi olmak isteyen insanlara kampanya geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Renault tarafından yapılan duyuruya göre Taliant modeli için yeni bir kampanya başladı. Araç sahibi olmak isteyen insanlar için Taliant modelin özellikleri ve performansı dikkat çekiyor. Renault Taliant araç için yapılan fiyat belirlemeleri özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Araç fiyatları şu şekilde belirlendi;-Joy 1.0 SCE 65 BG modeli 457 bin TL -Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 BG modeli 608 bin 900 TL -Touch 1.0 Turbo X-Tronick 90 BG modeli 644 bin TL'den satışa sunuluyor.