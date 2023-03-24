EKONOMİ
24 Mart 2023 - 17:30

Gözünü bu modelden alamayanlara müjde! Renault Taliant kısa süreliğine bu fiyattan satılacak: Bayilere akın akın talep var

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Renault müjdeli bir haber paylaştı. Renault modellerinde indirim geliyor! Peki fiyatlar nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
24 Mart 2023 - 17:30
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Gözünü bu modelden alamayanlara müjde! Renault Taliant kısa süreliğine bu fiyattan satılacak: Bayilere akın akın talep var
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Son dönemlerde sıfır araç almak insanlar için hayal olmaya başladı. Ancak Renault markası güzel bir duyuru yaptı! Araç sahibi olmak isteyen insanlara kampanya geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RENAULT ARAÇ KAMPANYASI

Renault tarafından yapılan duyuruya göre Taliant modeli için yeni bir kampanya başladı. Araç sahibi olmak isteyen insanlar için Taliant modelin özellikleri ve performansı dikkat çekiyor. Renault Taliant araç için yapılan fiyat belirlemeleri özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Araç fiyatları şu şekilde belirlendi;



Renault Taliant Modeli Fiyatları

-Joy 1.0 SCE 65 BG modeli 457 bin TL

-Joy 1.0 Turbo X-Tronic 90 BG modeli 608 bin 900 TL

-Touch 1.0 Turbo X-Tronick 90 BG modeli 644 bin TL'den satışa sunuluyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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