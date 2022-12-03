MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 17:42

GQ gecesi ile ilgili tepkiler büyüyor

Mabel Matiz’in açıklamalarının ardından Arda Erel’de yaşadıklarını anlattı…

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 17:42
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GQ gecesi ile ilgili tepkiler büyüyor


Geçtiğimiz akşam gerçekleşen GQ ödül töreniyle ilgili Mabel Matiz bir açıklama yapmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Mabel lMatiz’e yapılan haksızlığa karşı sosyal medyada ünlülerde dahil tüm sevenleri tepki göstermişti. Matiz’in olayı henüz gündemden düşmemişken bir açıklamada yazar Arda Erel’den geldi. Arda Erel

Yaşadıklarına oda sessiz kalmadı 



GQ Türkiye ödül töreninde ünlü şarkıcı Mabel Matiz yaptığı Karakol şarkısına yapılan sansür sebebiyle son dakika habersizce sahneye çıkarılmadı. Bu yaşadığı haksızlığa tepkisini sosyal medyadan bir duyuru ile açıklayan Matiz’e destek yağdı. Hemen ardından Yazar Arda Erel’de ‘GQ’nın sponsor olduğu bir podcast hazırladıklarını ancak Eren’in orada LGBT+ bireylerin haklarını anmamasını istediklerini’ açıkladı.Arda Erel

GQ Türkiye de sessiz kalmadı 

Ardı ardına gelen açıklamaların ardından GQ Türkiye de sosyal medya hesapları üzerinden Mabel Matiz için bir özür yazısı paylaştı. Kasti bir şey yapılmadığını, durumun bir hata ve yanlış anlaşılma olduğunu ifade eden paylaşımlarıyla ünlü şarkıcı Mabel Matiz’den özür dilediler.GQ Türkiye Ödül Töreni

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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