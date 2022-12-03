GQ gecesi ile ilgili tepkiler büyüyor

Geçtiğimiz akşam gerçekleşen GQ ödül töreniyle ilgili Mabel Matiz bir açıklama yapmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Mabel lMatiz’e yapılan haksızlığa karşı sosyal medyada ünlülerde dahil tüm sevenleri tepki göstermişti. Matiz’in olayı henüz gündemden düşmemişken bir açıklamada yazar Arda Erel’den geldi. Yaşadıklarına oda sessiz kalmadı
GQ Türkiye ödül töreninde ünlü şarkıcı Mabel Matiz yaptığı Karakol şarkısına yapılan sansür sebebiyle son dakika habersizce sahneye çıkarılmadı. Bu yaşadığı haksızlığa tepkisini sosyal medyadan bir duyuru ile açıklayan Matiz’e destek yağdı. Hemen ardından Yazar Arda Erel’de ‘GQ’nın sponsor olduğu bir podcast hazırladıklarını ancak Eren’in orada LGBT+ bireylerin haklarını anmamasını istediklerini’ açıkladı. GQ Türkiye de sessiz kalmadı
Ardı ardına gelen açıklamaların ardından GQ Türkiye de sosyal medya hesapları üzerinden Mabel Matiz için bir özür yazısı paylaştı. Kasti bir şey yapılmadığını, durumun bir hata ve yanlış anlaşılma olduğunu ifade eden paylaşımlarıyla ünlü şarkıcı Mabel Matiz’den özür dilediler.