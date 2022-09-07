EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 09:40

Gram altın 1000 liranın altına geriledi

FED'in 75 baz puanlık faiz artırım beklentisinin yükselmesiyle ons altın düşüşe geçti. 1700 doların altına inen ons altına bağlı olarak iç piyasada gram altın 1000 liranın altına düştü. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın ise bin 638 liradan işlem görüyor.

EKONOMİ
07 Eylül 2022 - 09:40
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Gram altın 1000 liranın altına geriledi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırım sinyali vermesiyle ons altında gerileme yaşandı. ABD'de açıklanan Ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi'nin tahminin üzerinde açıklanması 75 baz puanlık faiz artışı beklentilerini destekledi. Bu gelişmeyle ons altın 1700 doların altına gerileyerek, 1698 dolar seviyesine geriledi. Buna bağlı olarak gram altın 1000 liranın altını gördü. Gram altın 995 liradan, çeyrek altın bin 638 liradan, yarım altın üç bin 283 liradan, tam altın 6 bin 536 liradan işlem görüyor. Diğer yandan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,26 değer kaybederek, 91,65 seviyesine geriledi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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