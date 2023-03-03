Gram altın 3000 TL olacak demişti! Ünlü ekonomist bu kez ters köşe tahmin yaptı!







EKONOMİST TUNA KAYA GRAM ALTININ 3 BİN TL OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ! İŞTE ŞAŞIRTAN YENİ TAHMİNİ







GRAM ALTIN 3 BİN TL OLACAK DEMİŞTİ

Son zamanlarda altın fiyatları düşüş trendinde devam ediyor. Bu durum, birçok ekonomist tarafından altın fiyatlarının bir süre bu seviyelerde kalmaya devam edeceği ve ilerleyen zamanlarda tekrar yükseleceği şeklinde yorumlanıyor. Ünlü ekonomist Tuna Kaya da bu görüşte olanlardan biri ve altın fiyatlarının şu anda yüzde 50 indirimli olduğunu belirterek, altın almak için en uygun zamanın şimdiler olduğunu vurguluyor.Ekonomist Tuna Kaya, altın fiyatları hakkında yaptığı son açıklamada, altının 1800 doların üzerinde kalmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, ons altının yıl ortasında 2200 dolar seviyesini göreceğini düşündüğünü belirtti. Kaya, gram altın fiyatlarının 1100 seviyesinin alım için fırsat bölgesi olduğunu söyledi ve orta ve uzun vadede düşünen yatırımcıların alabileceğini önerdi. Ayrıca, Kaya, doların artık 28 liralardan fiyatlandığını ve gram altının yüzde 50 indirimli olduğunu belirtti. Ons altının 2200 dolara ulaşması ve doların 26-28 lira aralığına çıkmasıyla birlikte gram altının çok iyi seviyelere geleceğini söyledi.Ünlü ekonomist Tuna Kaya, altın fiyatları hakkında yaptığı bir önceki açıklamada, ons altın fiyatlarının 2023 yılında 3 bin doları görebileceğini ve gram altın fiyatlarının da aynı yıl 3 bin TL'yi görebileceğini öngörmüştü. Kaya, altın fiyatlarının önemli bir kırılmanın eşiğine geldiğini belirterek, küresel riskler ve enflasyon durumunun altının enflasyondan korunma anlamında büyük önem taşıdığını vurgulamıştı. Ayrıca, dolar/TL'deki gelişmelerin de gram altın fiyatlarını 2 bin liraya kadar yükseltebileceğini ifade etmişti. Kaya, altının yatırım ve portföyde bulunması gereken önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çekerek, yatırımcıların altın varlıklarına sıkı sıkı sarılmaları gerektiğini önermişti.