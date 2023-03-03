Son zamanlarda altın fiyatları düşüş trendinde devam ediyor. Bu durum, birçok ekonomist tarafından altın fiyatlarının bir süre bu seviyelerde kalmaya devam edeceği ve ilerleyen zamanlarda tekrar yükseleceği şeklinde yorumlanıyor. Ünlü ekonomist Tuna Kaya da bu görüşte olanlardan biri ve altın fiyatlarının şu anda yüzde 50 indirimli olduğunu belirterek, altın almak için en uygun zamanın şimdiler olduğunu vurguluyor.
Finans
03 Mart 2023 - 11:45
Gram altın 3000 TL olacak demişti! Ünlü ekonomist bu kez ters köşe tahmin yaptı!
Ünlü ekonomist Tuna Kaya, daha önce yaptığı açıklamalarda gram altının 2023 yılında 3 bin TL'ye kadar ulaşabileceğini söylemişti. Ancak şimdi, yeni bir tahminde bulunarak daha şaşırtıcı bir rakam açıkladı. Kaya'ya göre, gram altın fiyatları 2023 yılında daha da yükselecek ve 3 bin TL'nin üzerine çıkacak. Bu tahmin, altın fiyatlarına ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Finans
03 Mart 2023 - 11:45