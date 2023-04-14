Gram altın adım adım zirveye yükseldi! Uzmanlar o iki güne dikkat çekti: Altın alan da satan da beklesin!







GRAM ALTIN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR







Gram altının rekor yükselişi devam ederken yatırımcılar uzmanların açıklamalarını da yakından takip etmeye başladı. Peki yatırımcının ne yapması gerekiyor? Eldeki altının satılması mantıklı mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Gram altın piyasasındaki yükseliş devam ederken uzmanlar 2-3 Mayıs tarihlerine dikkat çekiyor. ABD FED kararları da beklenirken TÜFE artışı yüzde 6 oranından yüzde 5 oranına düştü. FED kararları ise Mart ayı için belirlendi ve 25 puan faiz artırımına gidildi.Bankacılık sektöründe yaşanan iflaslar sonrasında da ekonomik anlamda küresel zorluklar devam ederken FED kararları için 2-3 Mayıs tarihi merakla bekleniyor. Mart ayı verilerinin açıklanmasının ardından gram altın tarafında rekorlar yaşanmaya başlandı ve 1.261 TL seviyesine yükseldi. Çeyrek altın 2 bin 56 TL, Cumhuriyet altını 8 bin 642 TL, 22 ayar bilezik gramı 1.248 TL'den işlem görüyor.