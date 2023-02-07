Gram altın almak isteyenler dikkat: İslam Memiş kritik tarihi duyurdu







İSLAM MEMİŞ ALTIN YATIRIMCISINI UYARDI







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcı vatandaşı her konuda uyarmaya devam ediyor. Peki altın almanın en mantıklı zamanı ne zaman? İslam Memiş yatırımcıları hangi konuda uyardı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş altın, dolar ve borsa ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Yatırımcılar bu hafta yeni bir fırsatlar haftası olabilir. Bist 100 endeksinin geçen haftayı yüzde 5 yükselişle 4 bin 997 puanla tamamladığını gördük. Yeni haftaya da yükselişle başlayarak 5 bin 50 puana yükselebilecek. Ancak teknik düzeltmeler yaşanacağı için 4 bin 920 puanlara düşerek daha sonrasında 5 bin 400 puana yükselmesi yaşanabilir. Bu durumda doların artışı ile ilgili olacak. Bu hafta endeks puanlarını 4 bin 920- 5 bin 400 puanlarında takip edileceğini düşünüyorum. Dolar 18.80-18.85 TL aralığında devam ediyor. Bu durumun aşağı ya da yukarı olmasını beklemiyorum. Serbest piyasa ile olan farkı unutmamak gerekiyor. Serbest piyasada 19.14-19.18 aralığında kapanış yapıyor. Bu hafta dolar endeksi yükselince 19 TL üstünde kalmayı başarabileceğini düşünüyorum. Euro konusunda 1.10 seviyesinde beklenen düşüş oldu ve 1.0793 seviyesiyle geçen hafta kapandı. Şubat ayında geri çekilme bekliyorum ancak orta ve uzun vadeler için yine yükseliş olabilir. Sene içinde 1.12-1.15 seviyesi beklentim devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan FED toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla birlikte 1.909 dolar seviyesine ulaşan ONS altın geçtiğimiz haftayı 1.865 dolarla tamamladı. Devamında 1.830 dolar olması tahminlerim hala geçerli. Bu hafta ONS altın fiyatlarında gerileme devam edebilecek ancak Pazartesi ve Salı günleri 1.895 dolar denemeleri olabilecek. ONS altın fiyatında 1.830-1.895 seviyelerini bekliyorum. Gram altında beklenen düşüşler yaşanmaya başlandı. ONS altın fiyatında olan düşüler gram altını da etkiliyor. Serbest piyasada geçtiğimiz hafta 1.198 TL olan gram altın 1.162 TL ile tamamlandı.Ekranlarda görünen rakam 1.135 TL. Serbest piyasalarla arada olan 20-25 TL farkı gözden kaçırmamak lazım. ONS altın düşüşleri devam edeceği için gram altın düşüşleri de devam edebilir. Ekranlarda 1.110 TL'ye kadar çekilebilecek altın serbest piyasada 1.140 TL olabilir. Yükselişe geçerse 1.170 TL seviyelerinde olur. Bu hafta için 1.140-1.170 TL aralığını bekliyorum. Gram altın almak için bu hafta güzel bir hafta. Bir sonraki gram altının çıkacağı seviye 1.200 TL olacak. İki haftalık yaşanacak düşüş sonrasında hızlı bir yükseliş olabilir. Altın ve gümüş rasyosunda 83.43 seviyesi gümüşün daha mantıklı olmasını sağladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 4.77 bir düşüş yaşadı ve 22.34 dolarla haftayı tamamladı. Gümüş yatırımı yapmayan yatırımcı için bu hafta bir şans olacak. 22.80 seviyesinin altında kapanış yapsa da gümüş tekrar 22.80 üstüne çıkabilecek. 22.30-23.20 seviyelerini bekliyorum. ONS gümüş için orta ve uzun vadede güzel seviyeler bekleniyor. Gram gümüş geçtiğimiz haftayı ekranlarda 13.55 seviyesinde tamamladı, serbest piyasada ise 14.20 seviyelerindeydi. TL olarak gerileme devam edebilir. Bu hafta içinde 13.80-14.70 aralıklarını bekliyorum. Eline TL geçen ve karar veremeyen insanlar için gümüş iyi bir karar olabilir. Geçtiğimiz haftayı 23.336 seviyelerinde tamamlayan bitcoin 20-25 dolar aralığında devam ediyor. Bu haftayı 21.500-23.500 aralığında bitirmesini bekliyorum. Geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş bu hafta düşüşleri getirebilir. Dolar yukarı, altın gümüş, bitcoin düşüş yaşayabilir. Borsada ise 5 bin puan kâr satışı sonrası yükselişler devam ediyor. Bu hafta değer kaybedenler Mart ayında yükselişe geçecek. Her ay ayrı fiyatlama oluyor. Ocak ayında hangileri yükseldiyse Şubat ayında düşüşe geçiyor. Şubat ayında hangileri düşüşe geçtiyse Mart ayında yükselişleri başlayacak.'