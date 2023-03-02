Gram altın almak isteyenlere flaş açıklama! 'Bedava' dedi, kuyumcular doldu taştı!













BORSADA BASKININ SÜRMESİ BEKLENEBİLİR!

DOLAR TAHMİNLERİNİ PAYLAŞTI! Dolar kuruna ilişkin yorumlarında, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şu anda ekranlarda 18,84-18,89 TL aralığının geçerli olduğunu, serbest piyasalarda ise 19,10 TL-19,30 TL aralığının öne çıktığını ifade etti. Kısa vadede bu bant aralığının geçerli olacağına işaret eden Uzman İslam Memiş, orta ve uzun vadede okların yukarı dönebileceğini vurguladı. Memiş, 2023 dolar tahmininin halen 24-25 TL aralığında olduğunu belirtti.

GRAM ALTIN FİYATI DİPTE! ALIM ZAMANI

Altın ve döviz kurları uzun bir süredir yükseliş eğilimi gösteriyordu, ancak son zamanlarda işlem hacimleri dar bir bant aralığına sıkıştı. Özellikle döviz kurlarında sabitlenme eğilimi, hem sıradan vatandaşları hem de potansiyel yatırımcıları gelecekte bir düşüş olasılığı konusunda endişelendirirken, altın piyasasında yaşanan düşüşler de kafa karışıklığına neden oldu. Altın piyasasının güvenli liman olarak değerlendirildiği savaş dönemlerinden bugüne kadar uzmanlar, serbest piyasa ve ekranlarda ortaya çıkan fiyat farklılıklarına dikkat çekiyor. Piyasa uzmanları, ekranlarda görünen rakamlara aldanılmaması gerektiğini vurgularken, serbest piyasada ve bankalarda makas aralıklarının oldukça geniş olduğuna işaret ediyor.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile FED tarafından açıklanan faiz kararlarının ardından ons altın ve gram altın değer kaybetti. Bu gelişme, altın almayı düşünenlerin doğru zamanı sorgulamasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevcut durumu değerlendirerek orta ve uzun vadeli öngörülerini sundu.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftanın başında BIST100 endeksinin geçtiğimiz haftayı 5.058 puan ile tamamladığını belirtti. Şu anda, 4.950-5.250 puan aralığının geçerli olduğunu ve kısa vadede baskılanmanın devam edebileceğine dikkat çekti.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının ons altındaki düşüş nedeniyle geçtiğimiz hafta gerilediğini açıkladı. Gram altının ekranlarda 1.100 seviyesini gördüğünü ancak kimseye alım fırsatı verilmediğini belirten Memiş, "Serbest piyasalarda geçen haftayı 1.128 TL seviyesinden kapatan gram altın, sadece ucuz değil, adeta bedava" dedi.