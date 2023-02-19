Gram altın almak isteyenlerin beklediği haber geldi! Son alım fırsatı duyuruldu: Uzmanlardan jet açıklama!













Yürek yakan Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul Borsa açıldı.Altın fiyatlarında düşüş ile birlikte borsa yukarı yönlü hareketlilik yarattı. Gram altın alımı için doğru zaman mıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.Uzmanlarımızın yaptığı tahminlerle ilgili açıklamada bu kritik süreçte düşüş olacağı belirtilmiştir. Altın piyasasında elde edilen veriler ons altını önümüzdeki günlerde 1960 dolardan 183 dolara çekeceği belirtildi.Ons altın da gerçekleşen düşüş gram altına da yansımış bulunmaktadır. Fed için beklentiler aynı yönde değil. Faiz artırımları olması sebebiyle satış baskısı beklenecektir. ABD politika faizi% 4.50-4.75 civarında olacağı tahmin edildiği söylenebilir. New York Federal Rezerv Başkanı John William enflasyonun uzun bir süreç daha yüksek seviyede kalabileceğini belirtti. Bundan ötürü politika faizini de aynı oranda yüksek tutulması gerektiği uyarısını verdi. Deutsche Bank Fed için 5.1 oranıyla tavan yapacağını tahmin ederken şu an 5.60 oranında yükseleceğini belirtti. ABD'li uzman Matthew Luzzetti önümüzdeki aylarda da enflasyonun daha da yükseleceği yorumunda uyarıda bulundu. ABD ve dünya genelinde faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceği beklenmektedir. Bu durumda paladyuma sert bir darbe etkisi oluşturdu. Paladyumun geçtiğimiz yıl 2.126 dolardan bu yıl 1.865 dolara düştüğü görülmektedir. Son fiyatların düşmesi araç üreticilerin ucuz platine yönelmesine sebebiyet vereceği beklentisi oluşturmaktadır. Ons 1460 dolar olarak uzun sürenin en düşük seviyesi olarak belirlendi. Bu düşüşün kritik bir durum olduğu belirtilmektedir. Metal analisti Gary S.Wagner, gerçekleşen düşüşün 1.815-1.805 aralığında görülebileceği tahmini için uyarıda bulundu. Onsta gerçekleşen düşüş altını da etkiledi. Gram altında da düşüş gerçekleşti. Fakat dolar kurunda aksi bir yükseliş olacağı beklenmektedir. GRAM ALTIN SON FİYAT Gram altın alış fiyatı: 1.107,55 TL Gram altın satış fiyatı: 1.107,75 TL 22 AYAR GRAM ALTIN SON FİYAT 22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.024,69 TL 22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.093,25 TL ÇEYREK ALTIN SON FİYAT Çeyrek altın alış fiyatı: 1.839,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 1.861,00 TL YARIM ALTIN SON FİYAT Yarım altın alış fiyatı: 3.678,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 3.721,00 TL CUMHURİYET ALTIN SON FİYAT Cumhuriyet altını alış fiyatı: 7.334,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 7.415,00 TL 22 AYAR BİLEZİK SON FİYAT 22 ayar bilezik alış fiyatı: 1.028,90 TL 22 ayar bilezik satış fiyatı: 1.039,52 TL