Finans
08 Nisan 2023 - 10:30

Gram altın artık bu rakamın altında satılmayacak! İslam Memiş açıkladı: Altın almak isteyenler dikkat!

Son günlerde gram altın fiyatları hızlı bir şekilde yükseliş kaydetmiş ve rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu yükselişin ardından bugün de fiyatlar yeni bir rakama ulaştı. Vatandaşlar, altın fiyatlarının bu hızlı yükselişine ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. İslam Memiş, altın almak isteyenlere uyarıda bulundu. İşte ayrıntılar...

Finans
08 Nisan 2023 - 10:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gram altın artık bu rakamın altında satılmayacak! İslam Memiş açıkladı: Altın almak isteyenler dikkat!


Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, haziran ayı için yeni normal altın fiyat aralığının 1400-1500 TL olacağını belirtti. Bu açıklama, piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

ACELE EDİLMEMESİNİ SÖYLEDİ

altın



Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın sahiplerine acele etmeden bozdurmamaları tavsiyesinde bulundu. Haziran ayından sonra hızlı yükselişlerin devam edeceğini söyleyen Memiş, altın fiyatları için yeni normal aralığın 1400-1500 TL olacağını belirtti.

islam memiş

Öte yandan, ALB Yatırım'ın altın analizinde ise, ABD'deki bankacılık krizi ve son ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması nedeniyle dolar endeksinin gerilediği ve altın fiyatlarının yükseldiği belirtildi. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin de beklentilerin altında kalması durumunda, altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanabilir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ