Gram altın artık bu rakamın altında satılmayacak! İslam Memiş açıkladı: Altın almak isteyenler dikkat!







ACELE EDİLMEMESİNİ SÖYLEDİ







Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, haziran ayı için yeni normal altın fiyat aralığının 1400-1500 TL olacağını belirtti. Bu açıklama, piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın sahiplerine acele etmeden bozdurmamaları tavsiyesinde bulundu. Haziran ayından sonra hızlı yükselişlerin devam edeceğini söyleyen Memiş, altın fiyatları için yeni normal aralığın 1400-1500 TL olacağını belirtti.Öte yandan, ALB Yatırım'ın altın analizinde ise, ABD'deki bankacılık krizi ve son ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması nedeniyle dolar endeksinin gerilediği ve altın fiyatlarının yükseldiği belirtildi. Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin de beklentilerin altında kalması durumunda, altın fiyatlarındaki yükseliş ivme kazanabilir.