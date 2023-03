Gram altın bir düştü pir düştü! İslam Memiş uyardı: Yıl sonunda gram altın bu kadar olacak!

İSLAM MEMİŞ PİYASA YORUMLARI







Son zamanlarda yaşanan piyasa hareketliliği sonrası yatırımcı vatandaşlar ne yapmaları gerektiğini uzman isimlerden dinlemeye devam ediyor. Peki İslam Memiş piyasa ile ilgili hangi yorumları yaptı? İslam Memiş'e göre yatırımcının ne yapması gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İslam Memiş geçtiğimiz günlerde piyasa ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Memiş'in açıklamaları şu şekilde; 'Borsa istanbul bu haftaya 5197 puan ile başladı. Yani yüzde 2.74 bir değer artışı yaşandı. Bu hafta borsanın 4950-5250 puan aralığında olmasını bekliyorum. Yükseliş ya da düşüş de olsa bu puanların dışına pek çıkılmıyor. Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında piyasada yaşanabilecek geri çekilmeler konusunda yatırımcı vatandaşın profesyonel destek alması gerekiyor çünkü borsadaki 4 milyon yatırımcı acemi. Teknik destek görmeyen kişilerin 5000'in altına çok dikkat etmesi gerekiyor. Sene içinde yine 6000 puan beklentisi devam ediyor ama bu ne zaman olur bilinmiyor. Dolar ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Serbest piyasada dolar 19.12-15 aralığında ilerliyor. Piyasada ise 19.10 üzerinden işlem görüyor. Euro ekranlarda 20 TL olarak görünüyor ama serbest piyasada 20.21-20.27 aralığında ilerliyor. Bu hafta sakin başladı. Orta ve uzun vadede kâr elde etmek isteyen yatırımcılar 1.12-1.15 aralığında yükseliş görmeye devam ediyorum. En kolay alınacak yatırım aracı dolar olarak biliniyor ancak dolar mı Euro mu diye soranlara hep Euro diyorum. Döviz alacak kişilerin tekrar tekrar düşünmesi gerekiyor.ONS altın 1815 seviyelerinde devam ediyor ancak 1806 seviyesine kadar geriledi. Amerika'da açıklanan faiz kararları sebebiyle bu gerileme yaşandı. ABD enflasyonu da, dünya enflasyonu da yüksek ve bu mücadele kolay değil. Gerçek rezerv altın olduğu için bu sene 2350 dolara kadar yükseliş olmasını bekliyorum. Tahminlerim değişmedi. 400 ton altın almak merkez bankasının düşük fiyatı fırsata çevirmesi de yaşanan bir sürpriz değil. Beklenen bir durumdu. Fiziki altın yatırımlarını artırıyorlar. Bu hafta 1850 dolar seviyelerini bekliyorum. FED elinden geleni yapsa da enflasyon mücadelesi kolay geçmiyor. Kolay geçecek bir durum değil. Gram altın 1100 TL'ye kadar geriledi gibi duruyor ama serbest piyasada 30 TL fark var. 1100 TL rakamlara kanıp hayal kurmaya gerek yok. Bu hafta gram altında 1128-1148 TL aralığını bekliyorum. Elinde TL olan vatandaş altın alsam mı diye düşünüyor. Herkese altının şu an ucuz değil, bedava olduğunu söyledim. Senelik olarak yatırımcı için 1450 TL hedef vardı şu an 1550 TL seviyesini söylüyoruz. Haziran ayından itibaren büyük yükselişler yaşanacak. Al satçı olan vatandaşlar kazanamayacak. Para ile para kazanma devri bitti bütün dünyada artık. Gümüş için bir değişiklik yok. Gümüş son yatırım aracı olarak bilinir. Geçen sene gümüş yükselmedi diye herkes moral bozuyordu, gram gümüş fiyatı 14.40 seviyesinde tamamlandı. 2022 senesinde altına göre daha büyük getirisi oldu. Bu piyasada insanlar her zaman gümüş yükselmedi diyor ama gümüş bir anda yükselişe geçiyor. Dolar olan vatandaşlar gümüşün daha ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Gram gümüş fiyatı ekranda 12.50 ama serbest tarafta 13 TL üzerinden işlem görüyor. Bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor.'