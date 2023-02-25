









ALTIN FİYATLARINDA ŞOK DÜŞÜŞ







Gram altın fiyatları tersine döndü! Gören kuyumcuya akın ediyor: Aylar sonra ilk kez! Altın fiyatları bu sabah bu seneki yükselişinin en altına indi. Yükselimini sıfırlayan altın fiyatları için alım için en doğru zamanı ekonomi, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı. Güne altın fiyatlarındaki hızla düşüşle başlandı. Bugün için gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın, ONS altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altın fiyatları haberimizde yer alacak. İşte altın fiyatlarına ilişkin tüm detaylar...Amerika FED'in beklediği faiz ve enflasyon artışına paralel olarak altın fiyatları kazançları sıfırladı. Yatırımcılar endişelendi. Yapılan 3 toplantıda altın fiyatları gerileme yoluna girdi. Gram altın ve ONS altın fiyatlarında yaşanan şok düşüşün nedeni dolar piyasasında yükselme ve FED'in faiz açıklaması olduğu öngörülüyor.Altın fiyatları ABD'de yaşanan ABD tahvil faizleri ile beraber dolar piyasasındaki hızla yükselişle 2023 yılının en düşük seviyesini gördü. Bu yıl kazandığı tüm kazançları sıfırlayan altın için Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın alınacak en uygun zamanı açıkladı. Önümüzdeki seçim sürecine işaret eden Memiş, altın için yapılacak alımın bu iki ay içinde olması belirtiliyor.