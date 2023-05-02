Gram altın fiyatlarında zelzele! Elinde altını olanlar dikkat: 1.410 TL'ye fırlayacak













Milyonlarca vatandaşın yatırım aracı olarak kullandığı altın fiyatları üzerine İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. Gram altın yükseleceğinin mesajını verirken sosyal medya adeta bu açıklama üzerine karıştı. Memiş, gram atlının bugünkü alış fiyatlarını 1244 TL olarak açıklarken yükseliş sinyalleri verildi. Altın kahini olarak bilinen uzman isim İslam Memiş, resmi sosyal medya hesabından altın almak isteyen bir arkadaşına verdiği tavsiyeleri duyurdu. Memiş'in bu açıklaması sonrası yer yerinden oynadı.