Gram altın giderek değer kaybediyor! Düşüş nedeni belli oldu







ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? UZMAN İSİM YANITLADI..











ALTIN ​​FİYATINDA DÜŞÜK DEVAM EDECEK Mİ?

ŞİMDİ ALTIN ​​GRAM ALMA ZAMANI MI?

Ons altın 28 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü; gram altın da değer kaybetti. Hafta başında bir ons altının fiyatı yatay bir seyir izlerken; bugün 1622 dolara kadar düştü. Altın fiyatları düşüşün hemen ardından dolar endeksi yükseldi ve ABD tahvil getirileri öne çıktı. Altın onsları, sonraki dakikalarda yüzde 0,23 düşüşle 1625 dolara yaklaşıyor. Altının gram fiyatı ise 20 Ekim Çarşamba iş gününe 970 sevileyelerinde başlarken şu dakikalarda 973 seviyesinde işlem görüyor.Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş trendini değerlendirdi. Bu düşüşün nedenini, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) tanımlayan açıklamanın yarattığı faiz artırım beklentileri olduğunu söyleyen Çetinkaya, sıkıştırmaya yönelik bu tutumda tahvillerin satıldığını ve bu da 10 yıllık ABD getirilerini artırdığını ifade etti.ABD'nin resesyon olmadığını söylediğini ve ekonominin soğumaya devam edeceği mesajını verdiğini belirten Tuna Çetinkaya, " Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek ancak ileriye dönük olarak bu düşüşler alım fırsatları da yaratabilir. Çünkü karar sonrası yeni beklentiler altın fiyatına tepki olasılığını da beraberinde getiriyor." dedi.Gram altında 970 liranın önemi vurgulayan Tuna Çetinkaya, bu seviyelerin üzerinde yine 1000 TL'nin üzerinde bir hareket görülebileceğini fakat ons ​​üzerindeki aşağı yönlü baskının devam etmesi halinde 945 liralık destek daha güvenli bir alım bölgesi olabileceğini söyledi.