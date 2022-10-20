Gram altın giderek değer kaybediyor! Düşüş nedeni belli oldu

Ons altın 28 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü; gram altın da değer kaybetti. Hafta başında bir ons altının fiyatı yatay bir seyir izlerken; bugün 1622 dolara kadar düştü. Altın fiyatları düşüşün hemen ardından dolar endeksi yükseldi ve ABD tahvil getirileri öne çıktı. Altın onsları, sonraki dakikalarda yüzde 0,23 düşüşle 1625 dolara yaklaşıyor. Altının gram fiyatı ise 20 Ekim Çarşamba iş gününe 970 sevileyelerinde başlarken şu dakikalarda 973 seviyesinde işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? UZMAN İSİM YANITLADI..
Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş trendini değerlendirdi. Bu düşüşün nedenini, ABD Merkez Bankası'nı (Fed) tanımlayan açıklamanın yarattığı faiz artırım beklentileri olduğunu söyleyen Çetinkaya, sıkıştırmaya yönelik bu tutumda tahvillerin satıldığını ve bu da 10 yıllık ABD getirilerini artırdığını ifade etti.