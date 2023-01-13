Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin yüzde 6,5 ile 6 ayın en düşük seviyesine düşmesiyle altının gücü arttı. Fed'in faiz artırım ihtimali, zayıflayan resesyon beklentisi ve doların gelişmiş ülkelerin para birimlerinin karşısında değer kaybetmesi altına yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Fed'in gelecekteki faiz artırım hızının 25 baz puanda kalacağı beklentileri arttı. Bir ons altın 1901 doları gördü, bu uzun zamandır görmediği bir şeydi. ABD ve AB'nin açıkladığı veriler altına olumlu olarak yansıyor. Gram Altın fiyatı da güçlü dolar kuru ve altın miktarındaki artış nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Altın gramı 1153,5 lira ile rekor kırdı. Şu anda 1 gram altın 1151 liradan işlem görüyor. Uzmanlar, altının fiyatının yükselişinin devam edebileceğini ve gramın 1400 lirayı hedeflediğini düşünüyor.
Finans
13 Ocak 2023 - 14:29
Gram altın hergün yeni rekor kırıyor! Uzmanlar kritik tarihi açıkladı: Beklentimiz 1400 TL!
Gram cinsinden altın fiyatları, onsun altında bir yukarı yönlü etki ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın gramı 1153,5 liradan alıcı buldu. Pozitif ABD verileri yukarı yönlü bir ivme sağlarken, uzmanlar hızlı yükseliş trendinin süreceğini söylüyor.
Finans
13 Ocak 2023 - 14:29