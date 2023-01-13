Gram altın hergün yeni rekor kırıyor! Uzmanlar kritik tarihi açıkladı: Beklentimiz 1400 TL!













“YÜKSELME DEVAM EDECEK”

"GRAM ALTINDA HEDEF 1400 LİRA"

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. ABD enflasyon verilerinin yüzde 6,5 ile 6 ayın en düşük seviyesine düşmesiyle altının gücü arttı. Fed'in faiz artırım ihtimali, zayıflayan resesyon beklentisi ve doların gelişmiş ülkelerin para birimlerinin karşısında değer kaybetmesi altına yukarı yönlü bir ivme kazandırdı. Fed'in gelecekteki faiz artırım hızının 25 baz puanda kalacağı beklentileri arttı. Bir ons altın 1901 doları gördü, bu uzun zamandır görmediği bir şeydi. ABD ve AB'nin açıkladığı veriler altına olumlu olarak yansıyor. Gram Altın fiyatı da güçlü dolar kuru ve altın miktarındaki artış nedeniyle tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Altın gramı 1153,5 lira ile rekor kırdı. Şu anda 1 gram altın 1151 liradan işlem görüyor. Uzmanlar, altının fiyatının yükselişinin devam edebileceğini ve gramın 1400 lirayı hedeflediğini düşünüyor.Dinamik Yatırım Menkul Değerler'in yönetim kurulu başkanlığını yürüten Ayşin Erdem, “Altın fiyatlarında meydana gelen hızlı yükseliş ışığında; bu ayki Fed toplantısının gerçekleşmemesi, Powell'ın son konuşmasında para politikasından bahsetmemesi, yurt içi enflasyonun 6. aya gerilemesi, dolar endeksleri ve tahvil piyasasındaki düşüş yarattı. Fed'in faiz artırım beklentisi 25 baz puana çekildi. Bu görüntünün Fed yetkilileri tarafından daha güçlü bir şekilde dile getirilmesi durumunda altın fiyatındaki rallinin hızlanacağına inanıyoruz” dedi. Ayşin Erdem, açıklamasının devamında "Bir ons altın 1.900 dolardan işlem görmeye başladı. 1904'ün üzerinde kalıcılık sağlanırsa, sırasıyla 1932 dolar ve 1995 dolar direnç seviyelerinin görüleceğine inanıyoruz. Herhangi bir geri çekilme durumunda altının 1854 dolar desteğinin üzerinde tutunmasının önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Gram altında, dolar kurundan ılımlı bir yükseliş izlediklerini belirten Erdem, "Yaklaşan seçimlerin altın fiyatarına bir ivme kazandıracağı ve genişletici para politikasında mevcut durumun devam edeceği yönündeki beklentimizi koruyoruz. Küresel altın fiyat artışının da etkisiyle gram başına 1000 TL seviyesinin korunması durumunda 1400 TL hedefine doğru hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.