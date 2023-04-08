Gram altın o tarihte 1700 TL olacak! Uzmanından altını olanları coşturan haber: 500 TL birden fırlayacak!







ALTIN ALMAK MANTIKLI MI?







GRAM ALTINDA GÜNCEL DURUM

GRAM ALTIN O RAKAMI GÖRECEK!





İslam Memiş, son açıklamasında ons altının son 13 ayın en yüksek seviyesine çıktığını ve 2028 dolar seviyesine kadar tırmandığını belirtti. Ayrıca, bu yıl için 2350 dolar seviyesinin beklenmeye devam ettiğini ve hatta yaz aylarında bu seviyenin üzerinde ataklar da gözlemlenebileceğini söyledi. Memiş, en kötü senaryoda bile 2350 dolar seviyesinin kaçınılmaz olduğunu düşündüğünü vurguladı.İslam Memiş, alım fırsatlarına dikkat çekerek, özellikle ons altında 1960 ve 1930 dolar destek seviyelerinin önemli olduğunu belirtti. Yükselişlerin sağlıksız olduğunu ve teknik olarak bir düzeltmeye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Memiş, bu bölgelerde alım boşluğu olduğunu ve buradaki seviyelerin test edilebileceğini söyledi. Ayrıca, ilk kez altın alacak kişiler için uyarılarda bulunan Memiş, sürü psikolojisiyle hareket eden ve fiyatların yükseldiği zaman tepeden almak isteyen yatırımcıları da uyarmayı ihmal etmedi. Şu an itibariyle ons altının 2008 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ardından 1960 dolar desteği veya daha alt rakamların takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Son olarak, elinde dolar bulunduranların fırsatları değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Memiş, altın almak için bugün, yarın ya da pazartesi günü bir fırsat yakalanabileceğini ifade etti.İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ekranlarda görünen 1248 lira seviyesinin gerçekte 1271-1278 lira aralığında olduğunu belirtti. Gram altında da bir geri çekilme öngördüğünü ve geçen hafta videolarında bunu dile getirdiğini ifade eden Memiş, bugün ve pazartesi günü beklediği kar satışlarının gerçekleşebileceğini söyledi. Memiş, geri çekilmenin nereye kadar olabileceği konusunda ise 1230 lira destek seviyesinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Dolar kurunda yukarı yönlü atakların gerçekleşmesi nedeniyle artık 1200 liraya gelme ihtimalinin zayıf olduğunu ifade eden Memiş, 1230 lira destek seviyesinin önemine dikkat çekti. İslam Memiş, sözlerine tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra düşüşlerin sona erip yılın son alım fırsatlarının olacağı tahmininde bulunarak devam etti. Gram altın almak isteyenlerin bugünü, yarını ve pazartesi gününü son bir kez değerlendirmeleri gerektiğini belirten Memiş, bu fırsatı kaçırmamalarını önerdi. Ayrıca, önümüzdeki aylarda tekrar 1300'lü rakamların konuşulabileceğini ifade eden Memiş, hazirandan sonra ise 1400-1500 lira aralığının gündeme gelebileceğini söyledi.İslam Memiş, gram altının yükselişi ile ilgili öngörülerini paylaşarak, eğer ons altın 2350 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa, muhtemelen 1500 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılabileceğini belirtti. Bu durumda, 1600-1700 lira seviyelerinin bile görülebileceğine dikkat çeken Memiş, bu riskin her geçen gün güçlendiğini ifade etti. Ancak, 1450 lira seviyesi üzerinde destek alındığı takdirde hedeflerinin 1500-1550 lira olduğunu söyleyen Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların düşük fiyattan satıp tekrar yerine koyma veya karlarını cebine koyma gibi yanlış düşüncelerden uzak durmaları gerektiğini vurguladı. Kesinlikle satış taraftarı olunmaması ve satan yerine koymamanın zararlı olabileceği konusunda uyarılarda bulunan Memiş, yatırımcıların bu riskleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.