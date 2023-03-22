Gram altın onsu arkasına aldı koşturdu! Altının kaderi o gün değişecek: 2024'ün geleceğini belirleyen tarihi gün

Altın fiyatları, ABD ve Avrupa bankacılık krizinin ardından zirve yaptı. Bir ons altın 2.000 doları geçerek 11 ayın en yüksek seviyesini gördü. Öte yandan altının gram fiyatı 1200 TL'nin üzerine çıkarak tarihi rekorunu yeniledi. Şimdi sıra Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararına geldi. Yatırımcılar 22 Mart'ta açıklanacak kararı merakla beklerken, analistler "Altın yükselir mi düşer mi?" soruyu yanıtladı.
Bir ons altının fiyatı 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve kolayca 2.000 doları geçti. Öte yandan altının gram fiyatı yarım onsluk artış ve dolar/TL kurunun 19 seviyelerin üzerine çıkmasıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan gram başına 1.229 TL'ye yükseldi. Öte yandan altının onsu 2.014 dolardan işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATI
20 Mart 2023 Pazartesi günü çeyrek altının alış fiyatı 1945 TL seviyesinde olacak, satış fiyatı 1988 TL'den el değiştirecek. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 8140 TL, satış fiyatı ise 8262 TL. Yarım altının alış fiyatı 3879 TL, satış fiyatı ise 3997 TL. 22 ayar bileziğin alış fiyatı 1113 TL, satış fiyatı ise 1184TL oldu.
BANKA İFLASLARI FİYATLARI YÜKSELTTİ
Üç Amerikan bankasının iflası, bazı Avrupa bankalarının kredi
sorunları ve İsviçre'de Credit Suisse hisselerindeki rekor düşüş, bankacılık sektöründe kriz korkusu yarattı. Risk iştahının azalması ve güvenlik ağlarına olan talebin artması nedeniyle altının büyümesi bu dönemde hızlandı. Altının ons fiyatı bir haftada yüzde 6 arttı.
MAYIS AYINDA FED BİTİRİYOR
2 Şubat'ta 1.185 TL'ye ulaşan gram altın, ay boyunca 1.100 TL'nin altında kaldı. ABD Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz oranlarını 50 baz puan artırmasının beklenmesiyle onsun kaybı geri çekilmeye katkıda bulundu. Böylece geçen haftadan bu yana gram altın bir anda 117 lira arttı. Son iki haftadır piyasalar, Merkez Bankası'nın resesyon nedeniyle faiz oranlarını 50 baz puan yerine 25 baz puan artırmasını ve süreci Mayıs ayında tamamlamasını bekliyordu. Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını 22 Mart'ta açıklayacak.
'BU ALTIN İÇİN İYİ BİR ŞEY'
TD Securities emtia stratejisi küresel Başkanı Bart Melek, altın fiyatlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Piyasa, Fed'in 25 baz puan daha artıracağı sonucuna varıyor ve muhtemelen bir süre daha oturup ne olacağını göreceğiz. Altın konusunda Bankacılık sistemindeki kargaşayı ve ABD Hazinesinin yardım etme isteğini göz önünde bulundurarak, enflasyonun daha uzun süre yüksek kalması için ayarlamalar yapabiliriz. Bu altın için iyi" diyor.
WALL STREET'TEN ALTIN TAHMİNLERİ
Bu hafta 22 Wall Street analisti Kitco Altın Tahmin Anketine katıldı. Ankete katılanların dokuz analist (yüzde 41) yakın gelecekte altın fiyatlarının artmasını bekliyor. Bu arada, beş analist (yüzde 23) hafta için bir düşüş öngörürken, sekiz analist (yüzde 36) fiyatların değişmeyeceği öngörüsünde bulundu.
İSLAM MEMİŞTEN ALTIN YORUMU
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altında ki yükseliş için şu sözleri dile getirdi; "22 Mart'ta Fed faiz kararı açıklanacak, Fed muhtemelen 25 baz puanla tekrar yoluna girdi. Ama 50 baz puan bekleniyordu, bu bankacılık krizi haberlerinin Fed'i biraz daha sıkılaştırdığını düşünüyorum. Bu nedenle 50 baz puan yerine 25 baz puan faiz artırımı gündemde olabilir. Daha da önemlisi Fed hazirandan sonra bir süre faiz indirimi yapıyor olabilir. Bu faiz artışlarını geciktirebilir ve 2024'ün ilk çeyreğinde bir faiz indirimi daha bekleniyor. Bu da altın fiyatının önünü açan unsurlardan biri. Piyasada 1 gram altın 1200 liradan alıcı buldu. Yani altının artık yükselmeye başladığını söyleyebilirim.