Gram altın paraşütsüz çakıldı! Bugün o saate dikkat: Altın düşecek mi yükselecek mi belli olacak!













Gram altın ne kadar olacak?

Gram altın tutarı 1.185 lirayı bulan artıştan uzaklaştı. Vatandaşlar, bu akşam saat 22.00'de ilan edilecek Fed toplantı tutanaklarını merakla bekliyor. Yetkililer bugünden sonra Fed tarafından sözlü yönlendirmelerin yapılacağını duyururken gram altın fiyatlarında farklı tahminler gelmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılan adımlar, doların gücünü muhafaza ederken altın yönündeki düzelme çabaları devam etmekte. Bu çerçevede, dolar endeksi 104 seviyesinin üstündeyken, altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in, şubat ayı toplantı tutanakları evvelinde 6 haftanın en düşük seviyelerine yakın işlem görmekte. Ons altın şimdilerde 1844 dolardan baz alınırken, gram altın fiyatı 1.116 liradan satılmakta.Açıklanacak Fed tutanaklarından, ilerleyen dönem politikalarındaki durumun biraz olsun netleştirilmesi bekleniyor. Bununla birlikte, şahin dilin korunacağı ve minimum iki faiz artışına daha dikkat çekileceği tahmin ediliyor. Fed tarafından sözlü yönlendirmelerin başlayacağını düşünen yetkililer, ABD'de yer alan iki önemli perakende şirketi Walmart ve Home Depot'un bir sonraki gün ilan edeceği sonuçların piyasayı etkileyeceğini öngörüyor. 1.185 liraya ulaştıktan sonra düşüş yaşayan gram altın fiyatının ilerleyen zamanlarda ne olacağı merak ediliyor.Enflasyon mücadelesinde kullanılan faizin şimdilik etkili olmadığını, 2023'e girilmesiyle birlikte Merkez Bankalarındaki faiz artışında denge beklendiğini dile getiren Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, "Ancak son gelen datalar bu beklenti için erken olduğu anlaşıldı. FED'in mevcut faiz artışlarına devam edeceği ve yüksek faiz politikasının önümüzdeki dönemde devam edeceği beklentisi tüm risk iştahını törpüledi. Bugün açıklanacak FED tutanakları bu yönde beklentiyi güçlendirebilir. Bu nedenle de ons altın fiyatları düşüş trendindeki hareketine devam ediyor. Bu görüntüye bağlı gram altında 1.135 altında kaldığımız sürece sırası ile 1100-1075-1050 seviyeleri gündemde olacaktır" açıklamalarında bulundu. Gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşe, dünyada görülen FED endişesinin yol açtığını belirten Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, "Tarım dışı istihdam verisinin oldukça güçlü gelmesi, perakende satışlar verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek halen ekonomik aktivitenin ABD'de yüksek olduğuna işaret etmesi, Fed yerel başkanlarından gelen enflasyon vurgusu ve bu akşam saat 22.00’de açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarına ilişkin şahin beklentilerin altını baskıladığı görüşündeyiz. Tekniksel olarak gram altına baktığımızda ise 1.090 ve 1.075 seviyelerini destek olarak kabul edebiliriz. Burada bir toparlanma yaşamamız halinde 1.150 ve 1.075 seviyeleri kısa vadede hedeflenebilir" şeklinde konuştu.