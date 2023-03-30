Gram altın rekora doymadı! İslam Memiş 'bu daha başlangıç' diyerek açıkladı: 1 gram altın bu kadar olacak!

Amerika'da yaşanan olumsuz ekonomik krizlerinküresel piyasalara yansıması nedeniyle dolarda ve gram altında yeni rekorlar kayda alınırken ülkemizde yaklaşan seçimleri için ekonomi
piyasalarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yukarı yönlü hareketliliğe dair önemli yerlere değindi.
PARA PİYASALARI SERBEST KALDI
İslam Memiş, bu hafta piyasaların sakin başlaması üzerine dikkatler çekilirken dolar karşısındaki tüm enstrümanların değer kazanmış olduğu belirtilirken İslam Memiş, bu hafta için de kar satışlarına ve normalleşmeye dikkat uyarıları verildi. 5.031 puandan kapanış yapılırken BIST 100 endeksine dair değerlendirmelerine karşılık olarak İslam Memiş, 5.150'nin devamında 5.250 puan kadar toplanması amaçlanıyor. Memiş, destek seviyesi olarak da 4.950 puan seviyesinin halen geçerli olduğu ifadeleri kullanıldı.
DOLAR İÇİN GÖRÜNÜM POZİTİF GELDİ
Ekranlarda 19,08 TL seviyelerinde görüntülenen dolar endeksinin piyasalarda 19,38 TL seviyelerinde olduğuna değinen Memiş, dolar için orta ve uzun vadede görünüm pozitif olduğunu ifadeleri kullanıldı. Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olmayacağı tahminleri yapıldı.
ALTIN DEĞERLENDİRME PİYASASI
Geçtiğimiz haftalarda 1.978 dolar seviyelerinde olan ons altına dikkat çekerken Memiş, yeni hafta başlangıcı 1.970 dolar olduğu açıklandı. 1.958 dolar direnç seviyesinin ise 1.998 dolar olduğunu belirlen uzman isim aşağı yönlü olarak hareket ederken 1.948 dolar seviyesi test edildi. Gram altına değinilirken Memiş, ekranlarda 1.216 TL olarak görüntülenen gram altın fiyatlarının piyasalarında 1.237 seviyelerinde veriler yer aldı.