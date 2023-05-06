Gram altın rekorlara doymuyor: 1.385 lirayı gördü! Yükselişteki 3 faktöre dikkat!







ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI







3 FAKTÖRE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bir ons altın 2 bin 50 dolara kadar yükseldi. Onstaki artış gram altın fiyatına da yansırken bir günde 1385 liraya çıkarak rekor tazeledi.Gram altına olan talep yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ederken Kapalıçarşı'da 1 385 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın fiyatının 2 bin 280 lira olduğu belirtilen Kapalıçarşı'da, yarım altın 4 bin 560 liradan, tam altın da 9 bin 350 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı esnafı Onur Mennan, yeni gram altın rekoruna değinerek, "Altının ons fiyatındaki artış trendi, gramın yükselmesine neden olan faktörlerden biri. Artışın birkaç önemli nedeni var. Birincisi, Fed'in faiz oranlarını artırmaya devam edip etmeyeceğidir. İkinci olarak, ABD'deki bankalar iflas haberlerinden etkileniyor. Üçüncüsü, şu anda arzdan çok talep var. Ons altının değeri yaklaşık 2 bin 50, kendi rekorunu 2 bin 78 ile test etmiştir. İç piyasalarda gram altına talep çok fazla. Altının yönünün yakın gelecekte artacağı tahmin ediliyor. Bir gram altın 1385 TL, çeyrek altın 2 bin 280 TL'den satılıyor. Altın her zaman güvenli bir limandır, alıcılarını her zaman mutlu eder” dedi.