Gram altın rekorların rekorunu kırdı! Sırada o seviye var: İslam Memiş 1550 TL olacağı tarihi açıkladı







İSLAM MEMİŞ YENİ BİR VİDEO YAYINLADI







İSLAM MEMİŞ TARİH VERDİ





Birçok analist, bankacılık krizinin yakın zamanda daha geniş bir alana yayılacağından endişe ediyor ve bu durumun hem altının hem de dövizin yukarı yönlü hareketlerini hızlandıracağını düşünüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bu konuda güncel bir değerlendirme yaparak, gram altının 1.250 TL seviyesini aşarak yakın zamanda yeni bir rekora imza atacağını öngördü. Detayları açıkladı. İşte detaylar...Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara fikirler vermek amacıyla sosyal medya hesaplarında, TV100'deki köşesinde ve katıldığı yayınlarda altın ve para piyasalarını değerlendirdiği bilinmektedir. Memiş, YouTube kanalından paylaştığı yeni bir videoda uzun süredir gümüşün alternatif bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve gümüşün uzun vadede altından daha fazla kazandırabileceğini belirtti. Videonun başlığı ise "Altın ve Gümüş Düşer mi?" şeklindeydi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz kurlarının güncel durumunu değerlendirdiği yeni videosunda, dolar kurunun serbest piyasada bir rekor kırdığını ve 19,52 TL ila 19,54 TL seviyelerinde işlem gördüğünü belirtti. Memiş, yaz ayları itibariyle dolar kurunun 24-25 TL bandına kadar yükselebileceğini tahmin etti. Euro ve sterlinin ise yıl içerisinde 1,15 seviyesine kadar yükselebileceğini ve bu iki kurun dolar kuruna göre daha fazla kazandırabileceğini ileri sürdü.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni bir tahminde bulunduğu videosunda, 1.242-1.245 TL aralığının son alım fırsatı olduğunu söyledi. Haziran ayı itibariyle gram altının yükselişe geçeceğini ve temmuz ayından itibaren 1.450-1.550 TL seviyelerinin görülebileceğini öngördü.