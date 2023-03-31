EKONOMİ
31 Mart 2023 - 10:10

Gram altın tutulamıyor rekora ramak kaldı! Yatay seyrini kırdı, güne yükselişle başladı! İşte 31 Mart 2023 Gram altın fiyatları

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden gram altın da uçuşa geçti! Peki güncel olarak altın fiyatları nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
31 Mart 2023 - 10:10
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Gram altın tutulamıyor rekora ramak kaldı! Yatay seyrini kırdı, güne yükselişle başladı! İşte 31 Mart 2023 Gram altın fiyatları
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Altın yatırımcısı piyasayı yakından takip etmeye devam ederken altın fiyatları vatandaşı üzmeye devam ediyor. Peki güncel olarak altın fiyatları nasıl? Gram altın yükselişi ne zamana kadar devam edecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK

Piyasada yaşanan hareketlilik devam ederken gün altın yatırımcısının yüzünü güldürecek haberlerle başladı. Gram altın sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçti. 



Güncel Altın Fiyatları

Güncel olarak gram altın fiyatı 1.222 TL olurken ONS altın 2.008 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Güncel olarak gram altın 1.221 TL, çeyrek altın 2 bin 36 TL, Cumhuriyet altını 8 bin 282 TL, yarım altın 4 bin 71 TL, ONS altın 1.996.85 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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