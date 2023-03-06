2023 yılının en kazançlı yatırımı olarak belirtilen altın fiyatları üzerine önemli gelişmeler yaşandı. Cuma günü açıklanacak olan ABD Şubat ayı istihdam raporuna iş gücü piyasının gücüne bakılarak harekete geçilecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü Kongre'de vereceği ifadeyi izleyecek. Altın fiyatlarındaki kritik seviyeler belirlendi.
EKONOMİ
06 Mart 2023 - 16:27
Gram altın uçuşa geçti! O iki güne dikkat: Yeniden dip yapacak!
Altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken yeni haftanın ilk gününde ki durum güncellemesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ONS altın 2 ayın en dip fiyatlarına yerleşirken gram altın fiyatları ise tekrar yükselişe geçti. İşte, altın fiyatlarındaki son gelişmeler haberimizde.
EKONOMİ
06 Mart 2023 - 16:27