EKONOMİ
06 Mart 2023 - 16:27

Gram altın uçuşa geçti! O iki güne dikkat: Yeniden dip yapacak!

Altın fiyatları üzerinde ki hareketlilik devam ederken yeni haftanın ilk gününde ki durum güncellemesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ONS altın 2 ayın en dip fiyatlarına yerleşirken gram altın fiyatları ise tekrar yükselişe geçti. İşte, altın fiyatlarındaki son gelişmeler haberimizde.

EKONOMİ
06 Mart 2023 - 16:27
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Gram altın uçuşa geçti! O iki güne dikkat: Yeniden dip yapacak!


2023 yılının en kazançlı yatırımı olarak belirtilen altın fiyatları üzerine önemli gelişmeler yaşandı. Cuma günü açıklanacak olan ABD Şubat ayı istihdam raporuna iş gücü piyasının gücüne bakılarak harekete geçilecek. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü Kongre'de vereceği ifadeyi izleyecek. Altın fiyatlarındaki kritik seviyeler belirlendi.

ALTINDA Kİ SON DURUM

Tüm gelişmelerin yaşanması beklenirken altın fiyatlarındaki durum ise yeni haftayı mutlu açtı. dolar endeksi gördüğü 105 seviyelerine tekrar iniş sağlarken 1805 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın fiyatında yukarı yönlü gidişat görüldü. Altın fiyatlarına dair hareketlilikte uzman isimler yükselişin 1870 seviyelerinin daha üzerine çıkacağını beklerken bunun sonunda ise aşağı yönlü düzeltme olması tahminler arasında. Altın fiyatlarında ki durum ise 1805 seviyeleri alım için, 1870 seviyeleri satım için uygun hale getirildi.



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ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, yaptığı açıklamalarla beraber önemli konulara değindi. Ocak ayına dair büyük bir aşağı yönlü revizyon ve Şubat ayında güçlü bir istihdam artışı görmezsek, altının bu hafta ki geleceği noktanın en zirve olacağı belirtildi. Powell, zirvenin yerleşmeye yakın olduğu konu hakkında iyiserlik sağlarsa, altın fiyatlarının fırlayabileceğine değindi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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