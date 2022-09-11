Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları

Fed faiz kararı öncesinde piyasa dalgalanırken, gram altının fiyatı son günlerde 1000 TL'nin altına düşerken, yaşayan altının fiyatının yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bu hafta altının fiyatı 1000 liranın üstünü gördü. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz… Altın fiyatları, dolar kurundaki ve bir ons altının değerindeki son dakika değişikliklerine bağlı olarak yükselir ve düşer. Piyasa son birkaç günde keskin bir düşüş yaşarken, altın fiyatı kritik 1.000 lira eşiğinin altında test edildi. Ancak hafta sonu piyasada hareketlilik yaşandı. Bir gram altın 1000 liradan fazla oldu.
Gram Altın
11 Eylül'de kaydedilen güncel verilere göre gram altının fiyatı 1.006.82 lira alış ve 1.007.11 lira satış fiyatından işlemde.