EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 19:19

Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları

Fed faiz kararı öncesinde piyasa dalgalanırken, gram altının fiyatı son günlerde 1000 TL'nin altına düşerken, yaşayan altının fiyatının yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bu hafta altının fiyatı 1000 liranın üstünü gördü. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

EKONOMİ
11 Eylül 2022 - 19:19
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Gram altın ve çeyrek altının yükselişi herkesi şaşırttı! Altın fiyatları gözünü yükseklere çevirdi! Bugünkü altın fiyatları


Fed faiz kararı öncesinde piyasa dalgalanırken, gram altının fiyatı son günlerde 1000 TL'nin altına düşerken, yaşayan altının fiyatının yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak bu hafta altının fiyatı 1000 liranın üstünü gördü. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

Altın fiyatları, dolar kurundaki ve bir ons altının değerindeki son dakika değişikliklerine bağlı olarak yükselir ve düşer. Piyasa son birkaç günde keskin bir düşüş yaşarken, altın fiyatı kritik 1.000 lira eşiğinin altında test edildi. Ancak hafta sonu piyasada hareketlilik yaşandı. Bir gram altın 1000 liradan fazla oldu.

Gram Altın



11 Eylül'de kaydedilen güncel verilere göre gram altının fiyatı 1.006.82 lira alış ve 1.007.11 lira satış fiyatından işlemde.

Çeyrek Altın

Ayrıca 11 Eylül'de kaydedilen verilere göre çeyrek altın fiyatı 1.610,90 lira alış fiyatından ve 1.646,63 lira satış fiyatından işlem görmüştür.

Spot Altın TL/GR Fiyatı

1.006,82 Türk Lirası

1.007,11 Türk Lirası

Altın/Ons ($) Fiyatı

1.716,51 Türk Lirası

1.717,16 Türk Lirası

Yarım Altın Fiyatı

3.211,74 Türk Lirası

3.293,26 Türk Lirası

Ata Altın Fiyatı

6.710,13 Türk Lirası

6.877,16 Türk Lirası

Cumhuriyet Altını Fiyatı

6.443,62 Türk Lirası

6.566,383 Türk Lirası

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

558,74 Türk Lirası

667,15 Türk Lirası

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı

922,20 Türk Lirası

952,26 Türk Lirası

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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