EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 11:01

Gram altın yine rekora koşuyor! Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Yıl sonunda altının ne seviyede olacağı belli oldu

Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve dolar kurunun değişmesiyle altın da yakından etkileniyor. Elinde altını olan vatandaşlar satmayı planlarken, altın almayı düşünenler ise güncel altın fiyatının yıl içerisinde ne kadar olacağını araştırıyor. Peki, yıl sonuna kadar altın hangi seviyelere ulaşacak? İşte altın fiyatlarının yıl sonuna kadar değişimi…

EKONOMİ
25 Eylül 2022 - 11:01
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Gram altın yine rekora koşuyor! Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Yıl sonunda altının ne seviyede olacağı belli oldu


Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altının güncel konumu ve yıl sonunda geleceği noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fed toplantısının gerçekleştiği gün konuşan Yıldırımtürk şunları söyledi:

ABD Merkez Bankası, 27 Temmuz 2022 tarihinde yaptığı faiz toplantısı sonucunda 75 baz puanlık faiz artışı yaparak ağustos ayı verilerine dikkat çekmiş ve gelen verilere göre eylül ayındaki faiz miktarının belirleneceğini aktarmıştı. Şimdi ABD’nin işsizlik ve enflasyon verilerine bakıldığı zaman piyasalarda FED’in bugünkü faiz toplantısında 75 ya da 100 baz puanlık artışa gitmesine kesin bir gözle bakıldığını vurguladı.



Rusya-Ukrayna krizi, buğday ve tahıl sevkiyatında yaşanan sorunlar, Rusya’nın enerji kozunu kullanması ve bu durumun enflasyondaki etkileri, Çin ile Tayvan arasındaki gerginliğin artması, iklim krizinden kaynaklı olarak güney yarım kürede yaşanan kuraklığın gıda fiyatlarını artıracağı beklentisi gibi dünyadaki politik sorunların masada durduğunu aktarıyor. Bu tedirginlik ve belirsizliklerden kaynaklı olarak yerel para birimlerine olan güveni azaltıp altını öne çıkaracağını aktardı.

Gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Mehmet Ali Yıldırımtürk’e göre yıl sonuna kadar gram altın 1450 TL seviyelerini görecek.

“Yıl sonunda 1.850-1.900 dolar olacaktır. Bunun dışında iç piyasada da enflasyonun düşmemesi ve seçim hazırlığı sonucunda vatandaşlar kendini korumak için güvenli liman olan altına yönelecektir. Ayrıca kur korumalı mevduatlar (KKM) dövizde bir istikrar oluşturduğu için dolara olan ilgi de azaldı. Tüm gelişmeler ışığında doların yükselişi de devam ederse gram sene sonuna doğru 1.450 liraya ulaşır.”

“Ons altın (31.1 gram) 5 Ağustos 2020’de tarihinde ilk kez 2 bin doları aşmıştı. Gram ise 20 Aralık 2021’de rekor kırarak 1.000 lirayı test etmişti. Dün ise ons altın 1.669 dolar, gram ise 981 lira seviyesinde seyretti. Uzmanlar, “Fed, faiz artırmasına rağmen, piyasayı enflasyonun düşeceği konusunda ikna edemezse altında yükseliş hızlanır.” İfadeler kullandı.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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