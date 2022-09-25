Gram altın yine rekora koşuyor! Altın alacaklar elini çabuk tutsun! Yıl sonunda altının ne seviyede olacağı belli oldu

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altının güncel konumu ve yıl sonunda geleceği noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Fed toplantısının gerçekleştiği gün konuşan Yıldırımtürk şunları söyledi: ABD Merkez Bankası, 27 Temmuz 2022 tarihinde yaptığı faiz toplantısı sonucunda 75 baz puanlık faiz artışı yaparak ağustos ayı verilerine dikkat çekmiş ve gelen verilere göre eylül ayındaki faiz miktarının belirleneceğini aktarmıştı. Şimdi ABD’nin işsizlik ve enflasyon verilerine bakıldığı zaman piyasalarda FED’in bugünkü faiz toplantısında 75 ya da 100 baz puanlık artışa gitmesine kesin bir gözle bakıldığını vurguladı.
Rusya-Ukrayna krizi, buğday ve tahıl sevkiyatında yaşanan sorunlar, Rusya’nın enerji kozunu kullanması ve bu durumun enflasyondaki etkileri, Çin ile Tayvan arasındaki gerginliğin artması, iklim krizinden kaynaklı olarak güney yarım kürede yaşanan kuraklığın gıda fiyatlarını artıracağı beklentisi gibi dünyadaki politik sorunların masada durduğunu aktarıyor. Bu tedirginlik ve belirsizliklerden kaynaklı olarak yerel para birimlerine olan güveni azaltıp altını öne çıkaracağını aktardı.