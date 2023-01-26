EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 17:08

Gram altın yükseldi herkes kuyumcu yolunu tuttu! 26 Ocak altın fiyatları yerinde durmuyor! Alan karlı çıkacak

Genç yaşlı herkesin en güvenli yatırım limanı olan altın için fiyatlar giderek yükseliyor. Yatırımcılar zarara girmemek acilen piyasayı kontrol etmeli. İşte detaylar...

EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 17:08
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Gram altın yükseldi herkes kuyumcu yolunu tuttu! 26 Ocak altın fiyatları yerinde durmuyor! Alan karlı çıkacak
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Altınlar genç yaşlı herkesin en güvenilir yatırım araçlarından biri konumundadır. Alınan güncel bilgilere göre gram altın fiyatları yükseliyor. Altın fiyatları direkt olarak değişti. 26 Ocak tarihinde altın fiyatları herkesi çok şaşırttı. 

2023 yılının ilk ayından altın satın almak ya da altınını bozdurmak isteyenler için altın piyasası her dakika kontrol ediliyor. En yeni bilgilere göre altın yükseldi.



altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI AÇIKLANDI

Genç yaşlı demeden herkesin en güvenli liman olarak bildiği altın piyasası herkesin odağında. Perşembe günü altın fiyatlarının arttığı bildirildi. 26 Ocak 2023 altın fiyatları tamamiyle belli oldu.

GRAM ALTIN

Gram altın alış 1.174,03 TL

Gram altın satış 1.174,18 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış 1.936 TL

Çeyrek altın satış 1.952 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış 3.873 TL

Yarım altın satış 3.904 TL

REŞAT ALTIN

Reşat altını alış 7.758,47 TL

Reşat altını satış 7.816,95 TL

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış 7.721 TL

Cumhuriyet altını satış 7.778 TL

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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