Gram altın yükseldi herkes kuyumcu yolunu tuttu! 26 Ocak altın fiyatları yerinde durmuyor! Alan karlı çıkacak













ALTIN FİYATLARI AÇIKLANDI

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

YARIM ALTIN

REŞAT ALTIN

CUMHURİYET ALTINI

Altınlar genç yaşlı herkesin en güvenilir yatırım araçlarından biri konumundadır. Alınan güncel bilgilere göre gram altın fiyatları yükseliyor. Altın fiyatları direkt olarak değişti. 26 Ocak tarihinde altın fiyatları herkesi çok şaşırttı. 2023 yılının ilk ayından altın satın almak ya da altınını bozdurmak isteyenler için altın piyasası her dakika kontrol ediliyor. En yeni bilgilere göre altın yükseldi.Genç yaşlı demeden herkesin en güvenli liman olarak bildiği altın piyasası herkesin odağında. Perşembe günü altın fiyatlarının arttığı bildirildi. 26 Ocak 2023 altın fiyatları tamamiyle belli oldu.Gram altın alış 1.174,03 TL Gram altın satış 1.174,18 TLÇeyrek altın alış 1.936 TL Çeyrek altın satış 1.952 TLYarım altın alış 3.873 TL Yarım altın satış 3.904 TLReşat altını alış 7.758,47 TL Reşat altını satış 7.816,95 TLCumhuriyet altını alış 7.721 TL Cumhuriyet altını satış 7.778 TL