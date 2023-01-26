Altınlar genç yaşlı herkesin en güvenilir yatırım araçlarından biri konumundadır. Alınan güncel bilgilere göre gram altın fiyatları yükseliyor. Altın fiyatları direkt olarak değişti. 26 Ocak tarihinde altın fiyatları herkesi çok şaşırttı. 2023 yılının ilk ayından altın satın almak ya da altınını bozdurmak isteyenler için altın piyasası her dakika kontrol ediliyor. En yeni bilgilere göre altın yükseldi.
EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 17:08
Gram altın yükseldi herkes kuyumcu yolunu tuttu! 26 Ocak altın fiyatları yerinde durmuyor! Alan karlı çıkacak
Genç yaşlı herkesin en güvenli yatırım limanı olan altın için fiyatlar giderek yükseliyor. Yatırımcılar zarara girmemek acilen piyasayı kontrol etmeli. İşte detaylar...
EKONOMİ
26 Ocak 2023 - 17:08