Gram altın yükünü hafifletti! Altın fiyatlarında şok düşüş: Daha da düşeceği tarih belli oldu!







Gram Altında Büyük Fiyat Düşüşü







Altın Fiyatı Neden Geriledi?

Yükseliş İvmesi Azalıyor

Altın Fiyatları Neler?

Doların küresel piyasadaki yükselişi ile altının fiyatlarının gerilemesi eş olarak devam ediyor. Gram altın fiyatı ons altına bağlı olarak zirvelerden düşmüş durumda. İşte o düşüşler yazımızın devamında!Ons altının fiyatı sabah itibariyle 1841 dolar seviyelerinde bulundu. Geçen haftalara göre 1185 TL rekorunda olan gram altın şimdi 1116 TL’den değer biçiliyor. Çeyrek altın ise 1824 TL, Cumhuriyet altın 7631 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1099 TL’de bulunuyor.ABD Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artışı yapıldığında sıkı para politikasına devam edileceği belirlenmiştir. Enflasyonda yaşanmakta olan bu düşüşün olumlu olduğunu lakin %2 hedefine çok daha zaman bulunduğu belirtilmiştir. Bu gelişmenin sonucunda piyasalarda dolar gerilerken altın yükselmişti. Dolar endeksi 10 ayın en düşük haline indiğinde ons altın 1960 dolar seviyesine yükselmişti. Lakin ABD tarım dışı istihdamın çok yüksek gelmesi ve ülkedeki işsizlik oranının gerilemesi ile ons altın son iki işlem ile 98 dolar birden düştü.ANZ Banka stratejistlerine göre altın fiyatlarının yükselişi azalıyor. Değerlendirmelerde ‘’ Altın, Şubat ayının ilk haftasında 1960 doları gördü lakin ABD iştiham verileri %4’lük keskin bir düzeltmeye yol açtı’’ olarak karşımıza çıktı.‘’Bu düzeltme ile %20’lik bir fiyat rallisinden sonra normal görünüş altında, yükseliş azalmaktadır. Altın fiyatlarındaki fazla düşüş, kısa vadede teknik satışları tetikleyebilir.’’Natixis’in değerli metal analisti Bernard Dahdah’a göre altın fiyatları; 2023’de 1790 dolar olacağını lakin 2024’te 1830 dolarak yükseleceği ön görülmektedir. Aynı zamanda ‘’Yılın ikinci yarısında yatırımcıların 2024’te faiz indirimi beklentisinin artacağını düşünüyoruz. ‘’ dedi.