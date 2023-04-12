Gram altın zirveden yere çakıldı! Altın almak isteyenler dikkat: Buyük fırsat için o tarih işaret edildi!













Altın fiyatları son dönemde inanılmaz bir yükseliş yaşadı ve yatırımcıların tüm gözleri altın fiyatlarına çevrildi. Piyasalar son günlerde oldukça hareketli ve 11 Nisan tarihi için gram altın fiyatları ise herkes tarafından merak ediliyor. TÜİK verilerine göre, külçe altın son üç ayda yüzde 2,49 reel getiri sağlayarak en karlı yatırım aracı oldu. Ancak FED'in faiz artırımı ihtimali altın fiyatları üzerinde kritik bir etkiye sahip olabilir. İşte 11 Nisan'a ait canlı, anlık, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları 2023'te!Altın fiyatları yatırımcıların gözü kulağı haline geldi. Son günlerde oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın piyasasında 11 Nisan 2023 tarihinde gram ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Özellikle ons altın fiyatlarındaki yükselişler yatırımcıların dikkatini çekerken, FED’in faiz kararı altın fiyatları için oldukça kritik bir role sahip. Şu anki verilere göre, 11 Nisan 2023 tarihinde gram altın fiyatı 564,20 TL, çeyrek altın fiyatı ise 910,00 TL seviyelerinde seyrediyor. Ancak, piyasalardaki hareketlilikten dolayı bu fiyatların anlık olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Yatırımcılar ve yatırım yapmak isteyenler için güncel altın fiyatları önemli bir referans oluşturuyor.ABD'den gelen önemli veriler altın fiyatlarını etkiledi. Haftaya hızlı bir yükselişle başlayan altın, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklenenden güçlü gelmesiyle geri çekildi. Bu veri altın fiyatları üzerinde belirleyici bir faktör oldu ve ons altının psikolojik sınırı olan 2000 doların altına inmesine neden oldu. Analistler, Fed'in faiz artırımına izin verebilecek bu verinin etkisiyle ons altının 1956 dolara kadar gerileme gösterebileceğini öngörüyorlar. Şu anda, 11 Nisan 2023 Salı günü ons altın 1998 dolardan işlem görüyor.