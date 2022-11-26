Finans
26 Kasım 2022 - 15:10

Gram altına alternatif rakip geldi! İslam Memiş açıkladı: Vergisi yok, ayağınıza kadar geliyor!

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, Borsa İstanbul'da işlem gören Darphane Altın Sertifikaları’nın gram altına alternatif olduğunu açıkladı.

Finans
26 Kasım 2022 - 15:10
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Gram altına alternatif rakip geldi! İslam Memiş açıkladı: Vergisi yok, ayağınıza kadar geliyor!


Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, Darphane'nin yeni altın sertifikası hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Memiş, gram altının bankadan aldığı makas aralığı sorununa dikkat çekerek, Darphane Altın Senetinde makas boşluğunun olmadığını söyledi.

Sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş, "Altın Ticaretinde Makas Boşluğuna Alternatif Var!" başlıklı videosunda doları TL'nin piyasada 18.68 ile 70 lira arasında değiştiğini belirterek "İnhibisyon burada sabittir. Ons altının ana hedef seviyesi 1815 dolar. Doları olan herkes bu süreci kesinlikle takip etmelidir. Gram altın piyasada 1053 ile 1056 lira arasında değişiyor. Ekranınızdaki 1047 sizi yanıltmasın. 5 liralık dizi makas var. Ticaret yapmak isteyenler bilmeli." dedi.

"BÖYLE MACERALARA GEREK YOK"

İslam Memiş



Bu günlerde, bazı insanların kripto para piyasasından çıkıp halka açılmak istediğini söyleyen islam memiş, "Kripto para birimine yeterince para yatırdık ama yine iflas ettiğimizi düşünüyorlar. Kıpırdamadan oturun ve hasarın görünmesini bekleyin. Şu anda geri yüklenecek ortam yok. Kaybettiğimiz için yükseliş trendini beklemekten başka seçeneğimiz yok. Böyle maceralara gerek yok." diye konuştu.

Borsa İstanbul ile çalışan Darphane bu görevi üstlendiğini aktaran İslam memiş, konuşmasında "Birikimleriniz var ve bankadan birkaç gram altın alacaksınız. Bu sefer almıyor Borsa İstanbul'dan alıyorsunuz. Nasıl bir avantah bu! Bugüne kadar, banka ticaret makasının erişiminde hala boşluklar var.

Bir banka uygulamasına girip birkaç gram altın almaya çalışırsanız işlemdeki farkı görebilirsiniz. Yatırımcılar bundan rahatsızlar. Bu makas aralığı serisi olmadan yapabilirsiniz. Darphane'nin altın sertifikasıyla kurtulmak mümkün." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu altın sertifikası, her ay bankadan birkaç gram altın almak yerine, Borsa İstanbul'da hisse senedi alım satım işlemlerinde sanal olarak altın biriktirmenizi sağlar. En büyük avantajı, birincisinin koşullu garantili olması, ikincisinin ise makas aralığına veya kuruya uygun olmasıdır. Her ay birkaç gram altın alan bir yatırımcı için bu benim için bir avantaj."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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