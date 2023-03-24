Finans
24 Mart 2023 - 13:45

Gram altında akıllara zarar tahmin! Kemerleri takın: Gram altın o tarihte 1400 TL olacak

Altın fiyatları ile ilgili çok önemli bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada altının gramının 1400 lira seviyesinde olacağı belirtiliyordu. Altın fiyatları bu seviyeye ne zaman ulaşacak? Sorusu ise yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Bu sorunun yanıtına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Finans
24 Mart 2023 - 13:45
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Gram altında akıllara zarar tahmin! Kemerleri takın: Gram altın o tarihte 1400 TL olacak
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Altın fiyatının rekor seviyelere yükselmeye devam edeceği ve gram altının rekor üstüne rekor kıracağı belirlendi. son dakika haberine göre kuyumcular altının fiyatının önümüzdeki günlerde ne kadar olabileceğinden bahsederken, uzmanlar cebinde parası olanlar için bir dizi uyarıda bulundu.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan tarafından yapılan açıklamada Kalkan, yaptığı açıklamalarda Mayıs ayında altının fiyatının 1400 TL'ye çıkabileceğini belirtti. Ayrıca iddialarından vazgeçen Kalkan, bu artışların rutine bağlı olarak devam edebileceğini kaydederek altının hassas bir maden olduğunu vurguladı.



altın fiyatları

Güncel altın fiyatları ise şu şekilde:

GRAM ALTIN

Gram altın alış fiyatı: 1.187,27 Türk Lirası

Gram altın satış fiyatı: 1.187,42 Türk Lirası

22 AYAR GRAM ALTIN

22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.096,82 Türk Lirası

22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.167,18 Türk Lirası

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış fiyatı: 1.968,00 Türk Lirası

Çeyrek altın satış fiyatı: 1.988,00 Türk Lirası

YARIM ALTIN

Yarım altın alış fiyatı: 3.937,00 Türk Lirası

Yarım altın satış fiyatı: 3.976,00 Türk Lirası

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 7.849,00 Türk Lirası

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 7.922,00 Türk Lirası

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