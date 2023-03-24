Gram altında akıllara zarar tahmin! Kemerleri takın: Gram altın o tarihte 1400 TL olacak

Altın fiyatının rekor seviyelere yükselmeye devam edeceği ve gram altının rekor üstüne rekor kıracağı belirlendi. son dakika haberine göre kuyumcular altının fiyatının önümüzdeki günlerde ne kadar olabileceğinden bahsederken, uzmanlar cebinde parası olanlar için bir dizi uyarıda bulundu.
Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan tarafından yapılan açıklamada Kalkan, yaptığı açıklamalarda Mayıs ayında altının fiyatının 1400 TL'ye çıkabileceğini belirtti. Ayrıca iddialarından vazgeçen Kalkan, bu artışların rutine bağlı olarak devam edebileceğini kaydederek altının hassas bir maden olduğunu vurguladı.
Güncel altın fiyatları ise şu şekilde: