Gram altında dip seviye göründü! Yatırımcı şaşkına döndü... Düzeltme sonrası yürekler ağza geldi! Gram altın o tarihte tam bu kadar olacak

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla Federal Rezerv hızla şahin duruşuna geri döndü. Faiz oranlarının yükseltileceği açıklaması dünya çapında doları yükseltti. Dolar güçlenirken altın fiyatları düşmeye başladı. Geçen ay rekorlar kıran gram altın yeniden düşüş trendine girdi. Peki, altın fiyatları yeniden yükselir mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte merak edşlen bu sorularun yanıtları..
REKOR KIRAN GRAM ALTIN GERİ DÜŞÜŞ YAPTIANZ Bank stratejistleri mevcut altın seviyesini gram olarak değerlendirdiler. Stratejistler altının gram cinsinden yukarı yönlü momentumunun azaldığını söylerken, "Altın Şubat ayı ilk haftasında 1.960 dolar seviyelerindeydi. Fakat, ABD'nin güçlü istihdam verileri altının fiyatında keskin düzeltme meydana getirdi." ifadelerini kullandılar.
Yüzde 20'lik bir fiyat artışının ardından bu düzeltme normal görünse de yükseliş trendi soluyor gibi değerlendiriliyor. Altın fiyatları düşmeye devam ediyor ve bu da kısa vadeli teknik satışları tetikleyebilir.