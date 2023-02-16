Gram altında dip seviye göründü! Yatırımcı şaşkına döndü... Düzeltme sonrası yürekler ağza geldi! Gram altın o tarihte tam bu kadar olacak







​​REKOR KIRAN GRAM ALTIN GERİ DÜŞÜŞ YAPTI







GRAM ALTIN FİYATI BU KADAR OLABİLİR!

GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD enflasyonunun beklentileri aşmasıyla Federal Rezerv hızla şahin duruşuna geri döndü. Faiz oranlarının yükseltileceği açıklaması dünya çapında doları yükseltti. Dolar güçlenirken altın fiyatları düşmeye başladı. Geçen ay rekorlar kıran gram altın yeniden düşüş trendine girdi. Peki, altın fiyatları yeniden yükselir mi? Altın fiyatları ne olacak? İşte merak edşlen bu sorularun yanıtları..ANZ Bank stratejistleri mevcut altın seviyesini gram olarak değerlendirdiler. Stratejistler altının gram cinsinden yukarı yönlü momentumunun azaldığını söylerken, "Altın Şubat ayı ilk haftasında 1.960 dolar seviyelerindeydi. Fakat, ABD'nin güçlü istihdam verileri altının fiyatında keskin düzeltme meydana getirdi." ifadelerini kullandılar.Yüzde 20'lik bir fiyat artışının ardından bu düzeltme normal görünse de yükseliş trendi soluyor gibi değerlendiriliyor. Altın fiyatları düşmeye devam ediyor ve bu da kısa vadeli teknik satışları tetikleyebilir.Stratejistler, alt gram yukarı yönlü momentumun geri dönebileceğini belirttiler: “Destekler 1800 dolar ve 1730 dolar seviyelerinde. Artan yönde, yakındaki direnç 1900 dolarda. “Fiyat 1.930 doları geçerse bu yükseliş trendinin süreceğini doğrular.” Öte yandan, Natixis'in değerli metal analistlerinden Bernard Dahdah, altın fiyatlarının 2023'te yaklaşık olarak 1.790 dolara çıkacağını ve ardından Federal Rezerv'in faiz oranlarını düşürmeye başlamasıyla 2024'te 1.830 dolara yükseleceğini söyledi. Uzman ayrıca, "Yılın ikinci yarısı itibariyle 2024'te faiz indirim beklentisinin artacağını düşündüklerini belirterek "Bunun da desteklenmesi gerekiyor" dedi.Haftanın dördüncü işle günü fiyatları güne düşüşle başladı. Bugün ons altının fiyatı 1843 dolarken, gram altının fiyatı 1145 liradan satılıyor. Aynı zamanda çeyrek altının fiyatı da 1873 liradan satıldı.