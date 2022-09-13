Gram altında düşüş yaşanıyor! Bu habere göz atmadan gram altın alayım demeyin sakın!







Dolardaki Gevşeme Altında Artışa Neden Oldu

Gram Altın 1000 TL Üzerinde Seyredecek







İslam Memiş Altın ve Dolar Tahmininde Bulundu

Gram Altında Yükseliş Beklentisi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), tarihinin en büyük faiz artırımını açıklayarak 75 baz puanlık faiz artırımına geri döndü. Banka, bölge ekonomisinin 2022'nin son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreğinde yavaşlamasını beklediğini söyledi. Toplantının ardından, resesyona rağmen enflasyonla mücadele edileceğine, 75 baz puanlık beklentilere dikkat çekti. Ekim ayında yükseldi.ECB kararının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesinden düştü ve düzeltildi. Dolardaki düzeltmenin bir diğer nedeni de ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması. Geçen Perşembe Cato Enstitüsü'nde düzenlenen bir etkinlikte açıklama yapan Powell'ın sert yorumları öncesinde doların yeni zirvelere ulaşamamasının ardından ivme tamamen tersine döndü. Powell, “Yaptığımız gibi şimdi de açık ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve bu işin biteceği güne kadar bunu devam ettirmeliyiz” dedi.Altının gram iç fiyatını belirleyecek olan ons ve dolar kurunun bileşenleri yukarıdaki 18, 20 sırası ile devam etmektedir. Altın ons ilk Çarşamba. 700 doların altına düştükten sonra dolar endeksinde görülen yükseliş momentumunun yavaşlaması ile yükselmeye başladı. Geçen ay bir yılın zirvesini 1044 liraya güncelleyen gram altının fiyatı, ons başına düşen altın fiyatlarının da etkisiyle 988 liraya geriledi. Bu seviye 27 Temmuz 2022'den sonra görülen en düşük seviye. Ancak gram altın fiyatlarındaki güçlü oynaklık nedeniyle haftayı psikolojik 1.000 lira seviyesinin üzerinde kapattılar.Piyasayla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, bir gram altın için yıl sonu tahmininin hala geçerli olduğuna dikkat çekerek, tüm kalemlerin altın değerinde olduğunu belirtiyor. Memiş, doların Eylül ayı sonuna kadar düşmesini beklediğini de söyledi: “Dolarda eylül ayının sonunda bir düşüş tahmin ediyorum. Bu gerçekleşirse dolar - TL kurunu da etkileyecektir” ifadelerini kullanan İslam Memiş, “18,30 TL seviyesinde bir dolar kuru var ve aynı zamanda 3 bin 500 seviyesini de test etmekte olan bir borsa mevcut. Tüm bunların yanında yükselmesi şüphe duyduruyor bende. Yabancı yatırımcı kişilerin satın alması ve uzun vadede durması ise önemli”Gram altında yaşanan dalgalı grafiği de ele alan Memiş, pozitif yükselişin sürdüğü konusunun altını çizdi. “Yıl sonunda gram altın için 1. 400 lira tahminim hala devam ediyor” ifadelerine yer veren Memiş, ama dolar – Türk Lirası kurunda bir geri çekilme olasılığının yaşanması durumunda gram altın fiyatlarında 1000 Türk Lirasının altının olabileceğini belirtti.