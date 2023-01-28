Gram altında ilk felaket başlıyor! 100 TL artacağı gün açıklandı! Elini çabuk tutan alım fırsatını yakalayacak







GRAM ALTIN 1215 TL'YE YÜKSELECEK!











ALTIN BİR AY İÇİNDE YÜZDE 10 KAR VERDİ

Son zamanlarda sürekli bir yükseliş trendinde olan gram altın bu ilerleyişini sürdürüyor. Onstaki artış altın gramına da yansıdı ve ons altın 1950 dolar seviyesine çıktı. Gram altın ise gün içinde 1187 TL'ye ulaşarak rekor kırdı. Yeni yılın ilk gününden itibaren yatırımcıların yaklaşık yüzde 10'unu cezbeden gram altın Kapalıçarşı'da 1.187 lira, Çeyrek Altın 1.947 lira ve Tam Altın 7.758 liradan fiyatlanıyor.Döviz ve atın piyasaları uzmanı Adnan Kapıkaya, yükselen altın fiyatlarını şu şekilde yorumladı:"Yılın başından beri gram altın rekor kırmaya devam ediyor. 100 lira seviyesini kıran altın 1.190 lira seviyesine kadar yükseliyor. Küresel piyasada altın talebi devam ediyor. İç piyasa 1.190 liradan alıcı buluyor. ABD'nin faiz artırımlarında son aşamaya gelmesi altınla ilgili talepleri artırıyor. ABD enflasyon raporu da açıklanacak ve aslında piyasa bu verileri bekliyor. ABD enflasyonu düşük olduğunda 1215 grama kadar altın artışları görülebilir. Nisan ayında altında ciddi hareketler görülecek.Adnan Kapıkaya, yeni yılda 1 gram altının yüzde 10 gibi bir kazanç getirdiğini belirterek, "Gram altın şu anda 1.190 lira, Çeyrek Altın 1.947 lira, Yarım altın 3.758 lira ve Cumhuriyet altını 7.700 liradan fiyatlanıyor. Talep genellikle çeyrek altına doğru ilerliyor." dedi.