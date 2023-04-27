Gram altında ilk kez görülüyor! İslam Memiş şaşkınlıkla açıkladı: Altın biriktirenler aman dikkat!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın piyasasında daha önce görülmemiş ve dikkat çekici bir gelişme yaşandığını belirterek "çok ilginç şeyler oluyor" dedi. Memiş, daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığının altını çizerek konuyla ilgili endişelerini dile getirdi. "Dolar ve altınla operasyon çekiyorlar, dikkat!" başlıklı son videosunda yatırımcıları ABD'den gelen verilere çok dikkat etmeleri ve piyasadaki bu gelişmeye karşı temkinli olmaları konusunda uyardı. Mevcut piyasa durumuna ilişkin düşüncelerini de paylaşarak Borsa İstanbul 100 endeksinin 4950-5250 bant aralığında kalacağını öngördüğünü söyleyerek, yatırımcılara yüksek beklentilere girmeden endeksi takip etmelerini önerdi. Ayrıca yükselişlerin kalıcı olması için dolar kurunun yumuşak bir düşüş yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Dolar, bir yatırım hedefi olarak düşünülmemeli
Memiş, dolar kuruna ilişkin olarak ise şu anda ekranlarda 19,40 lira, serbest piyasalarda ise 20,42-46 lira aralığında seyrettiği yorumunda bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indireceğini, bunun piyasalar için sürpriz olmadığını belirterek, orta vadede 24-25 lira beklediğini ifade etti. Ancak doların bir yatırım hedefi olarak düşünülmemesi gerektiği, tüm yatırım araçlarının dolar karşısında serbest durduğu uyarısında da bulundu.
1350 TL üzerinde gram altın alınmamalı
Memiş'e göre gram altın şu anda ekranlarda 1245, bankalarda 1368, Kapalıçarşı'da ise 1363'ten işlem görüyor ve fiyatlar arasındaki makas oldukça açılmış durumda. Aşırı manipülasyon nedeniyle gram altının, 1350 TL üzerinde alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Memiş, fiyat düşüşlerinin ons tarafında gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
İşçilik maliyetleri arttı
Memiş, işçilik maliyetlerindeki çok ilginç bir gelişmeyi de detaylandırdı. Daha önce fiyatlar düştüğünde işçiliğin arttığını ancak şimdi fiyatların zirve yaptığını ve makasın açılarak işçilik maliyetlerinin artmasına neden olduğunu kaydetti. Memiş, Kapalıçarşı'da makas aralığının şu anda 10 TL olduğunu, 40 TL bir makas aralığı oluştuğu uyarısında bulundu. Gram altındaki işçilik farkına gelince, demek ki rafineriler yüksek talep nedeniyle işçilik ekliyor. Ancak talep düşük olduğunda işçilik maliyetlerinin artmasının bir açıklaması yok. Memiş, bu aralıkların ve işçilik oranlarının normal olmadığını ve seçim sürecindeki operasyonun bir parçası olduğunu öne sürüyor.
Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı
Ons altın ile ilgili olarak Memiş, altının onsunun 3 Mayıs Fed toplantısına kadar 1960-2020 bant aralığında seyredeceğini, 50 dolar makas aralığının geçerli olduğunu öngördü. Gram altın piyasasının şu anda bir balon içerisinde olduğunu ve alıcıların herhangi bir alım yapmadan önce fiyatın belli bir seviyeye düşmesini beklemeleri gerektiği uyarısında bulundu.
İslam Memiş, gümüşün onsunun 32 dolara, gramının ise 20 TL'ye çıkacağını öngörüyor
Gümüş piyasasına ilişkin de bir değerlendirme yapan Memiş, gümüşün onsunun çift haneli artışlarla yükselmeye devam edeceğini ve 24,80 dolarda güçlü bir destek bulacağını öngördü. Gram gümüşün şu anda serbest piyasalarda 16,50-17 TL arasında işlem gördüğünü de belirten Memiş, yatırımcılara beklemeye devam etmelerini, almalarını ve unutmalarını tavsiye etti.
İslam Memiş, seçim sürecinde bankalardan para çekme operasyonlarının ısrarla sürdürüldüğünü söylüyor
İslam Memiş'e göre altın piyasasındaki boşluk ve işçilik maliyetlerindeki artış, Türkiye'deki seçim sürecinde yapılan manipülasyon ve operasyonların bir sonucu. Para transfercileri yurtdışına gayri resmi para transferleri yapıyor ve bu da ekonomiyi etkiliyor. Ayrıca Kapalıçarşı'da iflaslara yol açabilecek şekilde piyasayı manipüle eden sarraflar gibi finans
ayakları var. Bunların hepsi kumar türü ve kumarhane gibi bir piyasa ortaya çıktı.