Gram altında kaçan tren geri döndü! İslam Memiş uyardı: Bu seviye son alım fırsatı olacak!







UZMAN İSLAM MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA







Piyasa değerlendirmeleriyle ve yaptığı doğru tespitlerle gündem olan İslam Memiş yeni açıklamalarını duyurdu. Altın ve gümüş piyasasını değerlendiren uzman isim gümüşte de geri çekilmelerin yaşanabileceğini açıkladı. Değerlendirmeler ve açıklamalar yazının devamında.Açıklamalarıyla gündem yaratan ve yatırımcıya destek veren uzman isim yine uyardı. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Bu haftanın altın alımlarında son fırsat olduğunu artık yükselişlerin başlayacağını açıkladı. Gram altının 1160, 1150, 1140 seviyelerinde olacağını daha sonra 1200 seviyelerine geleceği yönünde tahminlerinin olduğunu açıkladı. Ancak bugünden sonra bir gerileme olacağını ve bunların son alım fırsatları olduğunu açıkladı. Altın fiyatlarının yükseleceğini duyurdu. Bazı gelişmeler sebebi ile altın fiyatları yükselecek diyerek uyarı yaptı. Doların TL karşısındaki değerinin 18.99 olduğunu serbest piyasada ise 19-23 lira aralığında olduğunu açıkladı. Gümüşün ons fiyatı ise 21.84 dolar seviyesinde olduğu açıklandı. İslam Memiş, ons gümüşte de gerilemeler yaşanacağını, gümüş yatırım yapmayı düşünenlerin dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.