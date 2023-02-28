Gram altında olmaz denilen oldu! 1 yıl sonra bu seviyeyi gördü: Duyanlar koşa koşa almaya gitti













ALTINDAN BEKLENMEYEN GERİLEME! DUYAN KAFAYI YİYECEK! Gram altın yatırımcısını alt üst etmeye devam ediyor. Altın fiyatlarındaki yükselişten sonra kimse bu denli bir gerilemeyi beklemiyordu.Altın fiyatlarıson zamanlarda hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Hatta uzmanlar altının bu hızlı yükselişinin devam edeceğini de belirtiyordu. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın ise bugün güne ciddi düşüşle başladı. Altındaki bu hızlı düşüş ise altın yatırımcısını tepetaklak etti. İşte altın ile ilgili detaylar….Hafta sonuna da ciidi bir kayıp ile giren altın için ise Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş ciddi abir açıklama yaptı. Memiş altın almak için yatırımcılara en doğru zamnı açıkladı. Memiş’in açıklamalarına göre ise altın almak isteyenler için tarih veren Memiş açıklamalarıyla olay oldu.ALTIN 2023 KAZANCININ TAMAMINI SİLDİ Ons altın fiyatı 28 Aralık 2022 den bu yana en düşük seviyelere geriledi. Dolayısıyla altın 2023 yılı kazancının tamamını yok etmiş oldu. Buna göre altın yatırımcılarının bir çoğu ise eksiye düşmüş oldu.GRAM ALTIN DİBİ GÖRDÜ Altının ons fiyatındaki ciddi düşüş gram altını da etkiledi. Buna göre gram altın bin 100 liranın ardına gerilemiş oldu. Kapalı çarşıda bin 95 liradan satışa çıkarılan gram altın 30 aralık 2022 fiyatına geri dönmüş oldu. Buna göre altının kaybının yüzde 7 olduğu belirtiliyor.NE ZAMAN ALTIN ALINIR? Altın yatırımcıları ise kara kara düşünmeye şididen başladı. Altın ile ilgili olarak tahminleri merak eden büyük bir kitle için kendi tahminlerini açıklayan Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş altın ile ilgili tahminlerini yeniledi. İslam Memiş önümüzdeki seçimlere kadar altın ve döviz için yeni bir hareketlenme beklemediğini belirtti. Ancak Haziran ayından sonra ise hareketlenme yaşanacağı ifade edildi. Yatırımcılar için ise en doğru zamanın önüöüzdeki bir iki ay olduğu belirtildi.ÇEYREK ALTIN 1.758,20 --- 1.797,00 CUMHURİYET ALTINI FİYATI 7.223,07 --- 7.359,88 GRAM ALTIN FİYATI 1.098,88 --- 1.099,08