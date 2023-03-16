Gram altında ortalığı karıştıracak tahmin! Olmaz demeyin: O tarihte bir gram altın 3500 TL olabilir!







ALTIN BÜYÜK YÜKSELİŞTE







Uzmanlar sık sık altın yatırımcısı vatandaşı uyarmaya devam ediyor. Gram altında yaşanan yükseliş vatandaşı meraklandırırken altının 3 bin 500 TL'ye kadar yükselmesi iddiaları da araştırılıyor. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Altın piyasasında yaşanan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Ekonomik durumlar, dolar kuru gibi birçok etken altın fiyatlarının da yükselmesine sebep oluyor. Altın fiyatları ile ilgili birçok uzman gram altın yükselişinin hız kesmeden devam edeceğini belirtiyor. Analist Tuna Kaya gram altının 3 bin TL'ye kadar yükselebileceğini söylüyor.Altın yatırımı yapacak vatandaşın kendi maddi durumuna göre değerlendirme yaparak yatırım miktarına kara vermesi önemli yer tutuyor. Yatırım yapmadan önce uzman bir isimden tavsiye ve danışmanlık almak da önemli bir konu olarak uyarı yapılıyor. Yatırım yapılırken altının da bütün yatırımlar gibi risk bulundurduğunu ve fiyat değişikliği yaşanabileceğini göz önünde tutmak gerekiyor.