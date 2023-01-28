Gram altında rekorun rekoru geliyor! Kemerlerinizi bağlayın o tarihte altın fiyatları uçuşa geçecek! Uzmanlar ağız birliği yaptı







GRAM ALTIN REKORU GELECEK







ALTIN YATIRIMCISI KÂR EDİYOR

Altın yatırımcıları altının yaşadığı gelişmeleri merakla takip ederken altın uzmanı Adnan Kapıkaya yatırımcılar için açıklamalar yaptı. Peki gram altın gidişatı nasıl olacak? Gram altının kaç TL olması bekleniyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Gram altın 2023 senesine girdiğimiz ilk günden itibaren yatırımcılara yüzde 10 kâr ettirdi. Gram altın Kapalıçarşı'da 1.087 TL'ye, çeyrek altın 1.947 TL'ye, tam altın 7.758 TL'ye satılıyor. Döviz ve Altın Piyasa Uzmanı Adnan Kapıkaya gram altın ile ilgili yatırımcıları ve vatandaşı ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Kapıkaya'nın açıklamalarına göre yeni yılın ilk gününden itibaren rekora giden gram altın 100 TL seviyesini kırdı ve 190 seviyelerine kadar ulaştı. Dünya piyasasında altın talebi sürerken ülkemizde gram altın 1.190 TL seviyesinden satılıyor. ABD tarafından yapılan faiz artırımı sonrasında altın talebinin artması da etkilendi. ABD enflasyon raporu açıklandıktan sonra piyasa gelişimleri yaşanacağı düşünülürken gram altının 1.215 seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Bu artışların Nisan ayında artması bekleniyor.Adnan Kapıkaya'nın açıklamalarına göre yeni yıldan önce 1.080-1.090 seviyelerinden satılan gram altın yüzde 10 seviyesinde yükseldi ve güncel olarak 1.190 TL'ye satılıyor. Bunun yanında çeyrek altın 1.947, yarım altın 3.758, tam altın ise 7.700 TL seviyesinden satılıyor. Vatandaşın talebi ise daha çok çeyrek altın yönünde.