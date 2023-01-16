Gram altında son tren kaçıyor! Altın kahini gram altın almak için en ballı gün ve saati açıkladı: O saatten sonra sarı kızı tutabilene aşk olsun!

Altın ve para piyasaları uzmanı olan ve bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Memiş, gram altın ve gram gümüş için önemli olan tavsiyeler vererek “son tren” benzetmesi yaparak düşüncelerini aktardı. Memiş, borsada yaşanan hareketlenmelerden, döviz kurlarındaki beklenti, paylaşılan son kredi
destek ödenekleri ve Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili de araştırmalarının sonuçlarını vatandaşlarıyla paylaştı.
Kişisel hesabından aktardığı videolarda değerlendirmelerinin yatırım tavsiyesi olmadığını ifade eden Memiş, gram altın için beklentisi olanların “Bu son tren” açıklamalarında bulunarak düşüncelerini paylaştı. Gümüş anlamında “2023 onun yılı” ifadelerinde bulunan Memiş gram altının adeta fırlayacağını ileri sürüyor. Memiş, gram ve altın için enflasyon değerlerini de hesaba tutarak yatırım yapan kişilerin dikkatli olmasını ifade etti.
DOLAR VE BORSA
Altın ve gümüşe ilişkin değerlendirmelerini aktaran Memiş, piyasaların önemli olduğunu ve altın gümüş anlamına ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaştı. Borsa tarafından birtakım beklentilere sahip olan Memiş serbest piyasada adeta patlama olduğunu dile getirdi. Euro dolar paritesinde beklentilerin karşılanacağını ve pozitif görünüm olduğunu ifade ediyor.
KAR SATIŞLARI GELEBİLİR
Gram altın yatırımcıların bu anlamda dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Memiş, enflasyonun geriye gitmesini bekliyor. Bu gerilemeden sonra altın ve gümüş değerlerinin kısa süre içinde fırlayacağı da olası diyerek uyarılarda bulunuyor.
BU SON TREN
Gümüş ons 23.80 desteğinin takip edildiğini, aşağı yönünde kırıldığını ifade eden Memiş, 2023 yılının gümüşle ilgili beklentilerinin olduğu bir yıl olacağı görüşlerini ilgililere aktarıyor. Gümüş almak isteyen kişiler için kar satışlarının avantaja çevrilmesi gerektiğini düşünüyor. Bu trenin adının son tren olduğunu binenlerin adeta kurtulduğunu ifade ediyor.